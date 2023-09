Incredibile! Gatta Nera colta in flagrante con sigaretta sospetta: Insegno e Mercante in Fiera sotto accusa!

Un’ombra minacciosa si è riversata sulla partecipazione di Candelaria Solorzano al programma televisivo “Il Mercante in Fiera”. La giovane modella sembrerebbe essere stata scelta per assumere il ruolo di “Gatta Nera” nell’ambito del programma condotto da Pino Insegno, che sarà trasmesso su Rai. Tuttavia, un video compromettente ha fatto irruzione nella scena, gettando dubbi sulla presenza della modella nel contesto televisivo.

L’annuncio della nuova “Gatta Nera” aveva già sollevato una serie di polemiche a seguito delle parole di Pino Insegno, che avevano suscitato interrogativi sulla decisione di non coinvolgere Ainett Stephens in tale ruolo. Tuttavia, le acque si sono ulteriormente agitate con la diffusione di un video sui social, in particolare su X, che ha aggiunto una dimensione ancor più controversa alla situazione.

Su X, l’account di Giuseppe Candela, è stato pubblicato un video che sembrerebbe provenire dalle storie Instagram di Candelaria Solorzano. Nel video, la giovane modella è ripresa mentre prepara qualcosa che appare come una sigaretta “rinforzata”. Oltre al tabacco, sembra che Candelaria stia manipolando una sostanza che non è stata ufficialmente identificata, ma che molti sospettano essere uno stupefacente.

La diffusione di questo video ha fatto sorgere diverse preoccupazioni, incluso il possibile impatto sulla partecipazione di Candelaria Solorzano al programma. Alcuni ipotizzano che questo scandalo possa spingere la Rai a riconsiderare la sua presenza nel “Mercante in Fiera”. In effetti, secondo Davide Maggio, fonte autorevole nel settore televisivo, sembra che la Rai abbia già preso la decisione di escludere la modella dal programma.

Candelaria Solorzano è una modella argentina di 28 anni che da tempo risiede a Milano. Attiva sui social media, in particolare su Instagram, conta già oltre 70mila seguaci. Il suo profilo riflette il suo mondo, con scatti fotografici che catturano la sua essenza e momenti della sua vita quotidiana. Tra set fotografici, pose fluide, cene tra amici e vacanze, Candelaria condivide pezzi del suo mondo con chi la segue.

Il futuro di Candelaria Solorzano nel contesto televisivo rimane in bilico, mentre la decisione della Rai getta un’ombra di incertezza sul suo coinvolgimento nel programma.