Incubo a New York: Harry e Meghan Markle scampati a un incidente stradale con la dinamica di Diana - Controcopertina

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno vissuto un momento di terrore a New York, rimanendo coinvolti in un incidente stradale che ha evocato vividamente la tragica morte della principessa Diana nel 1997. La notizia ha scosso il mondo, e i dettagli sconvolgenti dell’evento sono emersi dai media. Questo incidente drammatico si è svolto pochi giorni dopo che Harry era tornato in Inghilterra per l’incoronazione di suo padre, re Carlo III, mentre Meghan rimaneva a casa per celebrare il compleanno del loro figlio Archie.

Un ricordo inquietante di Diana

L’incidente stradale a New York ha richiamato alla mente il tragico incidente in cui perse la vita la principessa Diana, oltre 25 anni fa. Il Mirror ha descritto l’incidente di Harry e Meghan come “quasi catastrofico”, e la dinamica dell’evento ha innescato forti emozioni. Mentre partecipavano a una cerimonia di una fondazione benefica, la coppia è stata presa di mira da paparazzi aggressivi che li inseguivano per le strade di New York. Questo braccio di ferro con i fotografi ha provocato un pericoloso inseguimento durato più di due ore, con quasi collisioni coinvolgenti altri automobilisti, pedoni e persino due agenti della polizia di New York.

Un ritorno in patria controverso

Nonostante l’entusiasmo generato dal ritorno di Harry in Inghilterra per l’incoronazione di suo padre, l’assenza di Meghan ha sollevato domande sulle dinamiche all’interno della famiglia reale. La decisione di Meghan di non partecipare all’evento è stata motivata dal desiderio di celebrare il compleanno di Archie, ma alcuni si sono chiesti se l’uscita recente del libro di Harry, “Spare”, abbia avuto un impatto sulla sua partecipazione. Il libro ha stabilito un record di vendite, superando 1,4 milioni di copie nel primo giorno di pubblicazione, un risultato impressionante che abbraccia diversi formati, compresi i libri cartacei, audio ed elettronici.

Il pericolo sfiorato

Fortunatamente, nonostante la natura spaventosa dell’incidente stradale, Harry e Meghan sono riusciti a evitare danni fisici e sono tornati a casa sani e salvi prendendo un taxi. Tuttavia, l’esperienza ha certamente scosso la coppia e ha riacceso i timori legati all’incessante pressione mediatica e all’invasione della privacy, una situazione che la principessa Diana ha affrontato per gran parte della sua vita.