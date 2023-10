Incubo nella mensa: donna delle pulizie straziata dal tritacarne!

Incidente Orribile: I Capelli si Incastrano nel Macchinario

In una macelleria di Missolonghi, nella Grecia occidentale, si è verificato un tragico incidente. Ana, una donna di 50 anni originaria dell’Albania, è morta mentre svolgeva il suo lavoro come addetta alle pulizie. Durante il suo turno, i suoi capelli si sono incastrati in un tritacarne, risucchiandola tragicamente all’interno del macchinario.

La Figlia Testimone della Scena: Corsa Disperata in Cerca di Aiuto

La figlia di Ana, anch’essa addetta alle pulizie e di soli 18 anni, ha assistito impotente alla terribile scena. Nonostante si sia resa conto dell’impossibilità di salvare sua madre, la giovane ha tentato di chiedere aiuto, correndo disperatamente in strada. Un passante ha prontamente risposto al suo grido di aiuto, precipitandosi all’interno del negozio. Tuttavia, nonostante gli sforzi congiunti, non sono riusciti a fermare la macchina.

Tentativi di Soccorso Inutili: Ore per Liberare il Corpo

Le forze dell’ordine, insieme a un’ambulanza e ai vigili del fuoco, sono intervenute sul posto per cercare di evitare il peggio. Nonostante gli sforzi, non è stato possibile liberare Ana dalla macchina e l’operazione per rimuovere il suo corpo ha richiesto molte ore.

Una Perdita Tragica: Ana Lascia Due Figli e la Madre

Ana lascia una figlia di 18 anni e un figlio di 10 anni, oltre a sua madre, con la quale viveva in Grecia. Aveva scelto di trasferirsi in Grecia dopo la separazione dal marito. Amica e rispettata da tutti per la sua bontà e dedizione al lavoro, questa tragica perdita ha sconvolto familiari e amici.