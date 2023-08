Indagati per stupro a Palermo temono per la propria sicurezza: Richiesta di Trasferimento

La vicenda dello stupro avvenuto a Palermo il 7 luglio scorso, che ha scosso l’opinione pubblica, continua a suscitare indignazione e preoccupazione. La notizia ha varcato anche le mura del carcere “Antonio Lorusso” di Pagliarelli, dove sono detenuti 6 dei 7 indagati coinvolti nel tragico episodio. In un contesto già teso, i legali degli imputati hanno lanciato un’allarmante dichiarazione: i loro assistiti avrebbero subito minacce all’interno del carcere. Le conseguenze di queste minacce, se concrete, potrebbero essere gravi. Ecco perché i detenuti hanno sollecitato un trasferimento verso un contesto più sicuro.

Minacce in Carcere: L’Appello dei Detenuti

I legali dei 6 detenuti coinvolti nel caso di stupro a Palermo hanno espresso forte preoccupazione per la sicurezza dei loro assistiti. Hanno dichiarato di aver ricevuto informazioni sulle minacce subite dai ragazzi durante la loro detenzione. In risposta a questa situazione inquietante, i legali hanno annunciato la loro intenzione di recarsi presso il carcere “Antonio Lorusso” il 24 agosto, al fine di investigare ulteriormente su queste minacce. Aggiungendo ulteriori dettagli all’immagine, si è appreso che anche la polizia penitenziaria all’interno della stessa struttura carceraria avrebbe sollecitato il trasferimento dei 6 indagati in altre strutture penitenziarie.

Motive dietro la Richiesta di Trasferimento

Al momento, non è ancora chiaro quali ragioni abbiano portato alla richiesta di trasferimento dei detenuti. Tuttavia, sembra che ciò sia collegato all’attuale configurazione del carcere di Palermo, che potrebbe comportare rischi per la sicurezza dei detenuti stessi. Con poche sezioni a disposizione, l’applicazione di misure di sicurezza per evitare incontri indesiderati tra i detenuti risulta difficile. Un trasferimento verso altre strutture penitenziarie nella regione sembra essere una soluzione più pratica e sicura.

Minacce Anche per i Familiari degli Indagati

La situazione di pericolo non si limita ai soli detenuti, ma coinvolge anche i loro familiari. I genitori e i parenti dei giovani accusati di stupro a Palermo hanno dovuto affrontare minacce e intimidazioni. Segnalazioni sono state fatte anche presso la polizia postale, poiché sono stati creati profili social fasulli. Questi profili, gestiti da hacker, hanno diffuso foto dei detenuti e dei loro familiari, esponendoli ulteriormente alla pressione dell’attenzione pubblica.

In un contesto di tensione e ansia crescente, le autorità devono intervenire rapidamente per garantire la sicurezza dei detenuti e dei loro familiari. La vicenda tragica di Palermo dimostra ancora una volta quanto sia urgente affrontare i problemi legati al sistema carcerario e alla protezione delle vittime e degli imputati in casi delicati come questo.