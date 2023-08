Influencer vegana muore a 39 Anni a causa di una dieta estrema: un tragico epilogo

Una Dieta Estrema

Una famosa influencer vegana, Zhanna Samsonova, conosciuta come Zhanna D’Art sui social media, è deceduta a soli 39 anni a causa di una dieta estrema a base di frutta esotica.

Un Allarme Precedente

La tragica vicenda è stata svelata dalla famiglia della giovane influencer, che ha rivelato che Zhanna aveva seguito una dieta esclusivamente composta da frutta esotica durante un tour in Malesia. Già in passato, durante il suo viaggio in Sri Lanka, si erano manifestati segnali di disagio fisico, ma Zhanna aveva rifiutato le cure mediche necessarie.

Un Amico Preoccupato

Un amico della Samsonova ha condiviso il suo sgomento per la situazione: “Quando l’ho vista a Phuket, ero allibito. Vivevo un piano sopra di lei e ogni giorno temevo di trovare il suo corpo senza vita al mattino. L’ho convinta a cercare una cura, ma purtroppo non ce l’ha fatta.”

La Causa Ufficiale

La madre della giovane influencer ha attribuito la morte della figlia a un’ “infezione simile al colera”. Tuttavia, la causa ufficiale del decesso non è ancora stata dichiarata dalle autorità.

Una Dieta Rigorosa

Zhanna Samsonova era conosciuta per il suo sostegno a una dieta vegana completamente cruda, che seguiva da ben quattro anni. Il suo regime alimentare si basava principalmente su frutta, germogli di semi di girasole, frullati e succhi di frutta.

Un’Ultima Fiducia

Nel suo ultimo post sui social media, la Samsonova si mostrava sicura e fiduciosa riguardo alla sua dieta estrema, sostenendo di vedere il suo corpo e la sua mente trasformarsi ogni giorno. “Amo il mio nuovo io e non tornerò mai alle mie precedenti abitudini”, aveva scritto.

Un Epilogo Tragico

La scomparsa di Zhanna Samsonova è un triste epilogo della sua avventura con una dieta estrema. La sua morte ha suscitato molte discussioni riguardo alla necessità di adottare diete bilanciate e di consultare esperti della salute prima di intraprendere regimi alimentari così restrittivi.