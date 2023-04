“Inquadrali!”. Edoardo Tavassi, euforia in sala durante l’ultimo GF Vip 7: scoppiano offese

Nonostante i suoi valorosi sforzi, il viaggio di Edoardo Tavassi nel GF Vip 7 è stato interrotto. Nonostante le migliaia di voti espressi a suo favore, il televoto ha deciso che la corsa alla vittoria di Edoardo doveva terminare. Purtroppo, la vincitrice è stata Oriana Marzoli, che si è poi classificata seconda dietro Nikita Pelizon.

Dal profondo della mia anima, trabocco di gratitudine! Vi adoro tutti! ha esclamato Oriana, con un fervente grido di “Vamos!”. Edoardo Tavassi era circondato dalla sua affettuosa famiglia: la madre Emanuela, la sorella Guendalina in studio e il padre Luciano che ha fatto anche un’apparizione a sorpresa nella casa!

Edoardo Tavassi, è stata un’esperienza incredibile dopo il gran finale del GF Vip 7!

Emanuela Fuin, madre della vincitrice Nikita, si è sfogata sui social media per esprimere il suo sdegno nei confronti degli ideatori e dei registi del GF Vip 7 subito dopo la fine della diretta. Come riporta il sito Leggo, poco dopo è stato pubblicato un video della sua appassionata reazione.

“Catturate questo momento, questa è la direzione che dovremmo prendere!”, esclama la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi. Secondo lei, il GF Vip 7 dovrebbe concentrarsi su questioni più importanti piuttosto che su banalità come “Alberto che dorme e tutti gli altri intorno” e altri argomenti insignificanti. Guendalina ha poi colto l’occasione per chiamare in causa George Ciupilan.

La mamma Emanuela si è arrabbiata per il fatto che la foto del figlio non sia apparsa nell’elenco dei finalisti, ma ha comunque detto: “Dopo tutto quello che ha scritto, abbraccia pure Edoardo! Noi non portiamo rancore”, ha dichiarato con passione Guendalina.