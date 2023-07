"Insieme ufficialmente". Isobel e Cricca, l'amore sboccia dopo Amici: baci alla luce del sole con il famoso - Controcopertina

Una grande novità circonda Isobel Kinnear, ex allieva dell’ultima edizione di Amici. Durante il talent show, aveva instaurato un bel legame con Cricca, suscitando l’entusiasmo dei fan che speravano in una storia d’amore appena fuori dalla scuola. Tra i due, sembrava che Cricca fosse particolarmente attratto e desideroso di una relazione con la sua compagna d’avventura. Tuttavia, inizialmente, entrambi sembravano troppo impegnati con i rispettivi progetti professionali per coltivare ciò che sembrava più un sogno che una realtà.

Durante un’intervista a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, Cricca aveva espresso chiaramente i suoi sentimenti verso Isobel: “Isobel è fantastica” e aveva continuato dicendo: “Avevo una storia con un’altra ragazza, molto bella, che stimo ancora molto. Ma quando è arrivata Isobel, con tutta l’energia che ha portato nella casa, boom, mi ha colpito in modo incredibile…”. Tuttavia, tra i due era avvenuta anche una rottura, come aveva rivelato lo stesso Giovanni Cricca.

La rottura tra Isobel e Cricca, poi l’inattesa svolta

“Ci siamo lasciati poco dopo”, aveva dichiarato Cricca, “a causa della situazione e del contesto che non ci permetteva di trovare la soluzione giusta per vivere appieno la relazione. Semplicemente dovevamo concentrarci su altre cose. In realtà, spero di avere un’altra possibilità. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto e il cuore non segue ordini. O passerà o ci riproverò. Spero di avere la possibilità di ricominciare. Lei ha detto no nella scuola, spero che fuori non sia un no.”

Tuttavia, le ultime segnalazioni raccontano una storia diversa. Cricca e Isobel sono tornati insieme! I due sono stati sorpresi mentre passeggiavano mano nella mano qualche giorno fa. Questo episodio ha fatto sognare i fan che sperano nel ritorno della loro coppia preferita. Effettivamente, sembra che il loro desiderio sia stato esaudito, come conferma una nuova segnalazione.

Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da una follower che sostiene di averli visti insieme a Rimini, al mare. Nella foto allegata, Cricca e Isobel appaiono abbracciati e sembrano veramente felici insieme. “Ero a Rimini”, scrive l’autrice della segnalazione, “e ho trascorso del tempo con Cricca e Isobel. Sono insieme ufficialmente. Si abbracciavano e lo dicevano ❤️ sono bellissimi insieme”. Al momento, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni, ma la foto e la testimonianza parlano da sole. Che ne pensate?