iPhone 15: la Dynamic Island sarà confermata

La nuova generazione di iPhone è già al centro dell’attenzione dei fan della mela morsicata, nonostante il lancio dell’iPhone 14 sia avvenuto solo pochi mesi fa. Molti infatti sono già in attesa di notizie sulla tanto attesa 15° generazione dello smartphone, che è considerato da molti come il primo smartphone moderno.

Anche se il lancio ufficiale dell’iPhone 15 è ancora lontano, molti sono già pronti a ricevere informazioni in anticipo.

Apple ha già comunicato alcuni cambiamenti, dovuti alle regolamentazioni di mercato che vanno in contrasto con le proprie politiche, che saranno applicati a partire dall’iPhone 15. Uno di questi è l’abbandono del tradizionale cavo Lightning, che sarà sostituito dal più comune cavo di ricarica USB Type-C, già presente nei dispositivi Android.

Diversi leak, ovvero scatti e informazioni non ufficiali provenienti da varie fonti, hanno mostrato alcuni prototipi dei primi modelli di iPhone 15, rivelando che l’attacco USB-Type C è stato confermato.

Inoltre, il design della Dynamic Island, adottato per l’iPhone 14 Pro, sembra essere stato mantenuto anche per l’iPhone 15. Questo design prevede una disposizione più ampia del comparto fotocamera frontale, che sarebbe dinamica e si adatterebbe alle varie applicazioni in esecuzione.

Per ora si tratta di indiscrezioni non confermate, anche se solitamente provenienti da persone vicine alle prime fasi di test. Tuttavia, sembra che la Dynamic Island sarà confermata per tutti i nuovi modelli della gamma, non solo quelli di fascia alta. Inoltre, secondo i leak, le dimensioni degli schermi dovrebbero lievitare leggermente di qualche millimetro.