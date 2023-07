Isabella Ricci, 64 anni, sfoggia orgogliosamente il suo bikini: “Fiera della mia pelle che cede”

Ritorno alla luce: Isabella Ricci risplende sui social

Isabella Ricci, la notoria dama di Uomini e Donne, regala ai suoi follower un nuovo scatto indossando un bikini a 64 anni. Dopo aver annunciato la separazione da Fabio Mantovani, conosciuto nel famoso studio televisivo di Maria De Filippi e sposato successivamente, aveva deliberatamente deciso di prendere le distanze dai social. Tuttavia, presa d’assalto da chiacchiere e indiscrezioni sul suo divorzio, è riapparsa su Instagram confessando che “gli ultimi mesi sono stati difficili e complicati”. Aggiunge: “Potreste notare che ho perso un po’ di peso, ma il mio spirito rimane forte come sempre. Mi siete mancati tutti. Non vedo l’ora di raccontarvi alcune storie e di portarvi con me in questo viaggio”.

Un nuovo capitolo: la svolta di Isabella Ricci

E così ha fatto. Dopo quel post, ne sono seguiti molti altri, sempre da sola, impeccabilmente vestita e truccata, con la citazione di brand di abbigliamento, accessori e make up. In una delle sue ultime interviste, aveva dichiarato la sua intenzione di dare una svolta alla sua vita. Un esempio? “Fare una copertina su Vogue, visto l’interesse per le modelle over, mi piacerebbe provare”. “Sto facendo i primi passi per esplorare questa nuova avventura che, per me, è puro divertimento e puro piacere”, queste le parole dell’ex dama di UeD.

Isabella Ricci in bikini: “Orgogliosa della mia età e del mio corpo”

Isabella Ricci si è sempre distinta per la sua classe ed eleganza, anche a UeD. Oltre ad avere una forma fisica invidiabile, è molto appassionata di moda, come si evince dal suo profilo social. Recentemente, ha pubblicato un video un po’ diverso dal solito: per la prima volta si è mostrata in costume da bagno. Nonostante sia stata una modella in passato, non era mai successo da quando è diventata famosa grazie al programma di Maria De Filippi. Non aveva mai osato, per “paura”: “Avevo sempre pensato di pubblicare una foto in costume da bagno, ma temevo i commenti…”, scrive nella didascalia del video in cui indossa un bikini nero.

L’orgoglio di Isabella Ricci: un messaggio per tutte le donne

“Adesso ho deciso che è il momento di farlo senza alcuna remora. Sono orgogliosa di come sono, sono orgogliosa della mia età, sono orgogliosa anche della mia pelle che cede e dei miei difetti. Ogni giorno, guardatevi allo specchio con amore e regalatevi un sorriso”, aggiunge Isabella Ricci, concludendo con un invito a tutte le donne a “essere sempre soddisfatte e consapevoli del proprio valore. Sempre”. Lontana dalle critiche temute, il post ha raccolto un’abbondanza di cuoricini e commenti positivi.