Isola dei Famosi: La Sorpresa sulla Vincitrice che non Corrisponde alle Aspettative - Controcopertina

I favoriti secondo gli scommettitori e le possibilità di vittoria

L’Isola dei Famosi si avvicina alla sua conclusione, ma la recente scomparsa di Silvio Berlusconi ha portato a un cambiamento nel calendario del reality show condotto da Ilary Blasi. La semifinale, inizialmente programmata per lunedì 12 giugno, è stata posticipata rispettando il rispetto per la famiglia Mediaset e in particolare per Pier Silvio Berlusconi. Tuttavia, per garantire che la finale si svolga come previsto lunedì 19 giugno, la puntata verrà trasmessa venerdì 16 giugno. Nel frattempo, c’è già chi si chiede cosa riserverà l’Isola dei Famosi nell’anno successivo.

Nelle ultime settimane, si sono diffuse voci secondo cui Pier Silvio Berlusconi non era soddisfatto di quanto accaduto all’Isola dei Famosi. I numerosi abbandoni e la presenza di personaggi ritenuti poco all’altezza hanno caratterizzato questa edizione. Tra i naufraghi, Helena Prestes è sicuramente una delle meno apprezzate e spesso isolata. Tuttavia, si è scoperto chi, secondo i bookmaker, sarà la vincitrice.

I favoriti secondo i bookmaker

Va sottolineato che tutti i favoriti per la vittoria finale sono ancora in gioco. Pochi giorni fa è stata annunciata la prima finalista, Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, che è già certa di raggiungere la finale. È anche considerata una delle favorite per il trionfo, con una quota di 6,00. Tuttavia, ci sono coloro che hanno probabilità ancora migliori. Secondo la Snai, Marco Mazzoli è il favorito principale con una quota di 1,35. A seguire, Cristina Scuccia è quotata a 5,00.

Successivamente, troviamo Pamela Camassa a 6,00, Helena Prestes a 7,00, Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian entrambi a 15,00, e infine Nathaly Caldonazzo a 20,00. Anche altre agenzie di scommesse confermano la stessa classifica dei favoriti, con leggere variazioni nelle quote. Ad esempio, Goldbet e Better offrono una quota leggermente migliore per Marco Mazzoli (1,50) rispetto alla Snai e agli altri (1,35). Cristina Scuccia si posiziona subito dietro, oscillando tra 4,50 e 5,00.

Finora, Marco Mazzoli è riuscito a conquistare maggiormente il pubblico. Lo speaker radiofonico ha affrontato la perdita dell’amico e collega Paolo Noise con determinazione, mantenendo un atteggiamento scanzonato e prendendo in giro un po’ tutti. Nonostante sia ora in contrasto con praticamente tutti gli altri naufraghi, è lui ad avere le maggiori possibilità di vittoria secondo gli scommettitori. Solo Cristina Scuccia e Pamela Camassa sembrano poterlo mettere in difficoltà, mentre tutti gli altri sono nettamente distanziati. Resterà davvero così, o ci saranno sorprese nell’epilogo del reality show?