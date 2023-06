Isola dei Famosi: Scintille in Honduras tra Camassa, Lo Cicero e Helena - Controcopertina

Intrighi e sospetti: Cosa accade negli Hotel Pre-Reality?

Dramma e tensione sono gli ingredienti che condensano l’atmosfera tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi in Honduras. Durante un episodio, le telecamere hanno catturato un intenso dialogo tra Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero, che si sono espressi apertamente sulla condotta di Helena Prestes. Pare che, in hotel, prima dell’inizio del reality, l’affascinante modella brasiliana avesse alcune parole meno che lusinghiere da dire su Nikita Pelizon.

Le Parole al Vento di Camassa e Lo Cicero

Mentre gustavano un piatto di riso, Luca Vetrone, Gian Maria Sainato, Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero si sono ritrovati immersi in un dialogo acceso.

Camassa, con tono fermo, ha affermato: “Vi ricordate quando in hotel ha massacrato Nikita, che ne parlava male?“. Stando alla versione di Pamela, il presunto incidente si sarebbe verificato durante un servizio fotografico prima dell’inizio dello show.

A confermare le parole di Camassa, Lo Cicero ha aggiunto: “Ha detto che non è un’amica e che l’ha conosciuta solo per il programma [Pechino Express], ma che le sue amiche sono altre“.

Queste rivelazioni riecheggiano un altro momento in cui Nikita fece una sorpresa ad Helena. In quell’occasione, Helena non riconobbe Pelizon, confondendola con le sue amiche Dayane Mello o Soleil Sorge.

Pamela Camassa: una Lancia in Faccia

Gian Maria Sainato ha evidenziato che Helena sembra stia lavorando sodo per mostrarsi “buona”, soprattutto ora che è al televoto contro di lui. Sainato ipotizza che possa trattarsi di una strategia astuta per evitare l’eliminazione.

Luca Vetrone ha rincarato la dose, suggerendo che Prestes sembra pronta a perdere la pazienza.

Pamela Camassa, tuttavia, ha lanciato l’accusa più pesante, dichiarando: “Non credo a nulla di questo suo nuovo atteggiamento“. Secondo la showgirl, Helena starebbe semplicemente interpretando un ruolo per ingraziarsi i compagni naufraghi. Pamela sospetta che in realtà, Prestes non abbia alcun desiderio di stabilire legami sinceri con gli altri concorrenti.

La Reazione del Popolo del Web

Le affermazioni di Pamela Camassa non sono cadute nel vuoto.

Su Twitter, uno spettatore ha dichiarato: “Pamela è la più cattiva dell’edizione“.

Un altro utente ha invece difeso Helena, commentando: “Brutta cosa l’invidia“.

C’è chi ha puntato il dito anche contro Andrea Lo Cicero: “Il duo Camassa-Lo Cicero non fa altro che gettare fango su Helena, complimenti“.

C’è anche chi crede che il duo stia attaccando la modella brasiliana perché la percepiscono come una minaccia. Naturalmente, ci sono anche coloro che sostengono la posizione di Pamela e Andrea.

Conclusione: Intrighi e Strategie a Non Finire

Che si tratti di vere rivelazioni o di tattiche astute, una cosa è certa: l’Isola dei Famosi è un terreno fertile per dramma e colpi di scena. Resta da vedere come si evolverà questa situazione e quale impatto avrà sul futuro dei concorrenti nel reality.