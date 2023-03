Jerry Calà: amici, parenti e famiglia tutti in apprensione

Possiamo finalmente rallegrarci ora che è in via di guarigione e già non vede l’ora di tornare al lavoro! Ricordiamo con profonda gratitudine e gioia gli eventi miracolosi della notte tra il 17 e il 18 marzo nella vivace città di Napoli!

Jerry Calà – in visita in città per le riprese del suo nuovo film Chi ha rapito Jerry Calà?, prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm – si trovava in albergo quando, tragicamente, è stato colpito da un infarto. L’ambulanza è intervenuta prontamente in suo soccorso, trasportandolo d’urgenza alla Clinica Mediterranea in codice rosso.

Il professor Carlo Briguori, responsabile del reparto di cardiologia interventistica della clinica napoletana, è stato rapido e deciso nell’eseguire un intervento chirurgico d’urgenza per l’impianto di uno stent coronarico. Con fervida determinazione, l’arteria è stata riaperta e il flusso sanguigno salvavita è stato ristabilito nell’arteria coronaria sinistra, evitando così gli effetti devastanti di un infarto acuto.

“Calà sta andando benissimo, è davvero in via di guarigione! Non vede l’ora di tornare alla sua vita normale, ma sa che deve andarci piano per il suo benessere”. Mara Venier, sua amica di sempre ed ex moglie, è stata la prima a contattare i fan dopo l’incidente. Ha espresso il suo immenso sollievo e il suo amore per lui con un dolce messaggio alla fine del suo post: “Amore mio, che spavento mi hai fatto prendere!””.

Mentre la mia famiglia, i miei amici e i miei fan attendevano con ansia notizie sulle mie condizioni in clinica, Novax si è riversato sui social media per diffondere odio e dare la colpa del mio incidente al vaccino contro il Coronavirus. Come VIP, avevo incoraggiato le persone a vaccinarsi nel 2021, eppure sono stata accolta da critiche ignobili. Mi rifiuto anche solo di leggere questi commenti, non voglio dare loro il tempo di farlo.