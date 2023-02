Jo Champa chi era la compagna di Massimo Troisi? Età, lavoro e figli

Le confidenze di Jo Champa, un tempo compagna dell’indimenticabile attore napoletano, offrono uno sguardo intimo sulla sua vita.

Jo Champa (53 anni) è stata per due anni la compagna del celebre attore napoletano Massimo Troisi. L’artista napoletano è morto nel 1994 per un attacco di cuore. L’amore tra Jo e Massimo è nato nel 1985 a Roma. A ricordarlo è la stessa attrice e produttrice cinematografica: “Vivo a Beverly Hills, la vita qui è fantastica – ha detto -. C’è il sole, ci sono ville, piscine, la gente non ha problemi economici. Eppure, se mi guardo intorno, anche lì ci sono persone tristi: casalinghe disperate che tirano avanti con le pillole prescritte dal medico. Io non ci sto. Anch’io ho avuto problemi nella mia vita, ma nonostante tutto vedo sempre il bicchiere mezzo pieno.

Mi concentro sulle cose positive della mia vita, invece di soffermarmi su ciò che ho perso. Quando mi sento giù, vado in chiesa e accendo tre candele: una per mia madre, una per mio marito e una per il mio Massimo. Quest’ultimo è stato il grande amore della mia giovinezza.

L’attrice Jo Champa vive negli Stati Uniti da 25 anni. È considerata una delle donne più potenti e influenti di Hollywood. Tuttavia, Jo pensa sempre all’Italia e a Massimo Troisi, l’uomo che ha amato in gioventù. Champa ricorda con affetto Troisi, dicendo che era fantastico e romantico con lei. Jo e Massimo hanno girato il film Le vie del Signore sono finite nel 1987.

All’epoca i due stavano insieme. Jo ricorda ancora con affetto i gesti e le attenzioni dell’attore napoletano durante le riprese. Massimo morì molto giovane, a soli 39 anni. Per Jo è stato il grande amore della sua giovinezza.

L'attrice americana ammira molto Sofia Loren (82 anni), per la quale 6 anni fa ha realizzato un tributo speciale proiettato durante la Notte degli Oscar. Champa è anche impegnata a far conoscere il cinema italiano negli Stati Uniti. È stata lei ad accogliere negli Stati Uniti il regista Paolo Sorrentino (46).