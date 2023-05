Jody e Leonardo Cecchetto: chi sono figli di Claudio Cecchetto, le loro passioni e aspirazioni - Controcopertina

In questo articolo, esploreremo la vita e le passioni di Jody e Leonardo, i figli di Claudio Cecchetto, noto talent scout italiano. Scopriremo chi sono, cosa fanno nella vita e quali sono le loro ambizioni nel mondo dello spettacolo. Continua a leggere per conoscere i dettagli sulla prossima generazione di talenti della famiglia Cecchetto.

Jody Cecchetto

Jody è il figlio maggiore di Claudio Cecchetto e Maria Paola Danna. Nato il 7 giugno 1994, è un influencer molto seguito sui social network, dove si presenta come “attore, presentatore, dj, speaker e gamer”. Fin da giovane, Jody ha mostrato un grande interesse per la musica, seguendo le orme del padre. Nel 2015, all’età di 21 anni, ha pubblicato il suo primo singolo, intitolato “Sex Machine”, in collaborazione con Tony Real. L’anno successivo, ha ottenuto un ruolo nella serie televisiva Alex & Co su Disney+.

Oltre alla sua carriera di attore, Jody è anche un speaker radiofonico per il programma RDS Next. È il conduttore del popolare show televisivo “Ready Music Play”, un talent show in cui si sfidano quattro talenti provenienti da TikTok, mettendo in scena balli e performance canore in playback. Grazie alla sua versatilità e alla sua passione per il mondo dello spettacolo, Jody è diventato un vero idolo per i giovani e un punto di riferimento per la nuova generazione.

Leonardo Cecchetto

Leonardo è il figlio più giovane di Claudio Cecchetto e Maria Paola Danna, nato nel 2000. Anche lui condivide la passione per la musica, in particolare per il genere rap, e sogna di diventare un cantante di successo. Attualmente, Leonardo sta lavorando duramente per sviluppare le sue abilità musicali e perseguire il suo sogno.

È interessante notare che c’è una sorta di “leggenda” circolante sul web riguardante Leonardo, secondo cui sarebbe l’artista rap misterioso noto come OEL, che ha ottenuto un discreto successo senza svelare mai la sua vera identità. Tuttavia, è importante sottolineare che non ci sono ancora conferme ufficiali su questa teoria.

