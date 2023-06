Kata scomparsa, la mamma a Chi l'ha visto? Troppi misteri: «Non posso dirti lui chi è» - Controcopertina

Nessuna traccia di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, conosciuta come Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa da 12 giorni. Le ricerche proseguono, e nel frattempo emergono nuovi dettagli sul caso che ha catturato l’attenzione di tutta Italia. Durante l’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” condotta da Federica Sciarelli su Rai3, la madre di Kata ha lanciato un appello disperato per ritrovare la figlia, svelando un nuovo mistero: un cancello lasciato aperto. Inoltre, è stato mostrato un nuovo video in cui appare la bambina. Vediamo i dettagli.

Il Nuovo Video e le Condizioni di Vita

Durante la trasmissione, è stato mostrato un video girato da Il Tirreno alcuni giorni prima della scomparsa di Kata, all’interno dell’ex hotel Astor occupato da numerose famiglie, tra cui quella della bambina. Nel video, si vede un uomo che tenta di entrare in un alloggio già occupato, mentre una bambina, identificata successivamente come Kata, è presente all’interno. La madre di Kata conferma che era effettivamente sua figlia nel video, ma si rifiuta di rivelare chi stesse cercando di entrare. Secondo quanto riportato nella denuncia presentata, una famiglia peruviana avrebbe cercato di prendere possesso dell’alloggio della famiglia Alvarez, minacciando di conseguenze nel video.

L’Appello della Madre

La madre di Kata, visibilmente angosciata, lancia un appello commovente durante la trasmissione: “Non voglio parlare di ciò che è accaduto nell’alloggio. Voglio solo trovare mia figlia. Sono undici giorni che non la vedo né la sento. Aiutatemi a trovarla! Non voglio che le accada nulla di male”. La madre temeva che durante l’ispezione dell’ex hotel potessero emergere prove della morte della figlia. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli riguardo a tali timori. Successivamente, è intervenuto anche il padre di Kata, Miguel, affermando che la bambina sarebbe stata rapita da qualcuno, senza però rivelare l’identità del responsabile.

Il Cancello Aperto

Durante la visione del video in cui Kata esce dall’hotel, la dottoressa Ina Verdiana Cilona fa notare un dettaglio interessante riguardante il cancello. “Non guardate i bambini, ma la parte superiore del cancello che si apre e si richiude quando qualcuno esce. Il cancello rimane aperto dopo l’uscita delle persone. Qualcuno lo teneva aperto dall’interno e poi ha preso la bambina? Quando la piccola ritorna verso l’interno dell’hotel, sembra quasi che si blocchi un attimo e poi venga tirata dentro.” Potrebbe essere questo il momento in cui la bambina è stata rapita.

L’indagine sulla scomparsa di Kata continua, e ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per risolvere il mistero e riportare la bambina sana e salva alla sua famiglia. La speranza è che, grazie all’aiuto del pubblico e all’impegno delle forze dell’ordine, la verità venga presto rivelata e Kata possa tornare a casa.