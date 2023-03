Katia Follesa, chi sono i genitori? Padre e madre

Katia Follesa è cresciuta con i nonni e gli zii mentre i genitori erano lontani per lavoro. Cerchiamo di saperne di più su di loro.

Katia Follesa è una comica nata grazie al duo Katia e Valeria. Anche dopo l’addio al collega Graci, ha continuato a lavorare sul piccolo schermo. È amatissima dal pubblico di casa. Dietro il suo sorriso, però, c’è il dolore di una grande assenza: quella dei suoi genitori. Cerchiamo di saperne di più sulla madre e sul padre di Katia Follesa.

I genitori di Katia Follesa sono sconosciuti.

Katia Follesa è nata da madre siciliana e padre sardo ed è cresciuta a Giussano. In alcune interviste ha raccontato di sentire una forte mancanza dovuta all’assenza della madre e del padre, i cui nomi sono sempre rimasti privati.

“Ho bisogno di lavorare in questo mondo per poter dire “ci sono”. L’ho capito col tempo, ma anche la terapia mi ha aiutato a capire questo di me stessa”. Molte persone credono che l’inquietudine che provo sia dovuta alla malinconia, ma non è così. Questa sensazione deriva dall’assenza dei miei genitori quando ero più giovane”.

Proprio il percorso con uno psicoterapeuta è stato necessario per Follesa dopo la morte del padre, avvenuta nel 2003 a causa di una cardiomiopatia congenita. “Ero molto legata a lui”, ha raccontato, “con mia madre c’è sempre stata una certa distanza.

Il padre di Katia Follesa era un noto chef di Monza-Brianza, mentre la madre era impegnata in un’attività di pulizia alberghiera. La comica non ha mai avuto un buon rapporto con la madre.

Katia Follesa ha ereditato il modo giocoso e scherzoso del padre di affrontare la vita, che ha utilizzato per la sua comicità.