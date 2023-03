Katia Follesa, lo scatto piccante sorprende: difficile vederla cosi

Katia Follesa è una figura nota nel mondo dello spettacolo, conosciuta per le sue esibizioni come comica e attrice su Zelig e come conduttrice su Realtime di Junior Bake Off e Cake Star. La sua personalità ironica e divertente è uno dei suoi punti di forza e si esprime anche attraverso i suoi post sui social media, spesso condivisi con sua figlia e il marito Angelo, che hanno partecipato insieme a lei a Social Family, un programma sempre trasmesso su Realtime.

Recentemente, Katia ha condiviso una foto sensuale durante una breve vacanza in barca al mare, accompagnata da una didascalia ironica che sottolinea l’importanza di “far ridere e far vedere le tette”. La foto mette in evidenza la sua forma fisica, che è stata migliorata grazie a una dieta sana e all’esercizio fisico. Questo cambiamento di stile di vita è stato motivato da motivi di salute, poiché Katia soffre di un problema al cuore e ha dovuto adottare uno stile di vita più salutare per gestirlo.

Nel frattempo, la sua storia d’amore con Angelo continua a prosperare, anche se la coppia non ha ancora celebrato il loro matrimonio, nonostante la proposta sia stata fatta tre anni fa. Tuttavia, la loro relazione sembra essere solida e duratura, e la coppia sta attualmente intraprendendo un tour insieme nelle maggiori piazze italiane.

Katia ha dimostrato la sua versatilità nel mondo dello spettacolo, passando dalla comicità alla conduzione e all’attivismo, e continua ad essere una figura amata e rispettata in questo campo. La sua personalità e la sua presenza sui social media hanno attirato una grande base di fan, che la seguono per i suoi scatti divertenti e per conoscere la sua vita privata. Con la sua forma fisica migliorata e la sua relazione solida con Angelo, Katia sembra essere pronta per affrontare qualsiasi sfida che il futuro le riservi.