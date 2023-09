La bellezza naturale di Vanessa Incontrada: il selfie che ha fatto impazzire i fan

L’Autenticità di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada non ha timore di mostrarsi al mondo senza filtri o ritocchi, avendo appreso il valore dell’accettazione di sé. La sua naturalezza è uno degli aspetti che i suoi fan amano di più.

Rivedere Vanessa Incontrada sul palco di Zelig è stato un piacevole tuffo nostalgico sia per i fan del programma che per quelli della conduttrice. La 43enne è un volto molto amato della televisione italiana, apprezzata per il suo fascino e la sua simpatia, e ha sempre evitato polemiche e pettegolezzi. Nonostante le critiche inevitabili nel corso della sua carriera in tv, teatro, cinema, moda e social media, oggi si trova in una fase della vita in cui non teme più le insicurezze o le ossessioni. Desidera mostrarsi esattamente per ciò che è, senza dover necessariamente soddisfare le aspettative altrui.

Vanessa Incontrada: Un’Icona del Body Positive

Nonostante i commenti negativi che ancora circolano sul suo aspetto fisico e stile di vestire, Vanessa Incontrada è diventata un’icona del body positive. La conduttrice ha vissuto un periodo difficile durante la gravidanza, dato che il suo corpo ha subito cambiamenti significativi che hanno attirato molta attenzione. L’ex modella è stata oggetto di critiche semplicemente perché non era più come prima, non indossava più la stessa taglia e non aveva più un corpo ‘perfetto’. Queste critiche continuano a essere rivolte a lei, anche a 13 anni dalla nascita del figlio Isal.

Tuttavia, la Incontrada di oggi è una donna orgogliosa di sé, che ha un ottimo rapporto con la propria immagine, proprio perché ha superato l’ossessione per la perfezione e ha abbracciato la bellezza della normalità. “Nessuno mi può giudicare” era scritto sulla copertina di Vanity Fair, dove ha posato senza veli, filtri o ritocchi, per celebrare una nuova bellezza libera da stereotipi, vincoli di taglia o peso. La conduttrice è un’icona del body positive e questa è una delle cose che i suoi fan apprezzano di più di lei, riconoscendo la sua genuinità.

Vanessa Incontrada: Bellezza Naturale

Vanessa Incontrada si ama così com’è: sia quando posa per Dolce&Gabbana, sia quando si trova nelle mura domestiche in versione casual e acqua e sapone. Non ha problemi a mostrarsi in entrambe le versioni, perché entrambe sono autentiche. Le sue foto senza filtri e ritocchi sono un must, perché rappresentano il suo modo di presentarsi in maniera naturale e veritiera. “Sì, io sono così” ha scritto orgogliosamente nel suo ultimo post su Instagram, in cui appare senza trucco e completamente al naturale. Il suo viso è radioso, perché è quello di una donna serena, soddisfatta, consapevole, che si ama e si accetta esattamente così com’è, risplendendo con una luce tutta sua.