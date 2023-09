Chi saranno i protagonisti di Tale e Quale Show 2023? Ecco la lista completa dei concorrenti!

Il Ritorno del Celebre Show

Dopo un’attesa piena di anticipazione, è finalmente tornata la 13esima edizione di Tale e Quale Show 2023. Il popolare programma televisivo, condotto da Carlo Conti, promette di catturare ancora una volta l’attenzione del pubblico con esibizioni emozionanti di cantanti e figure eminenti del panorama musicale, offrendo performance di alta qualità e anche momenti di puro divertimento.

I partecipanti si sfideranno one-to-one, calandosi nei panni di icone musicali sia contemporanee che del passato, il tutto sotto lo sguardo attento dei giudici. Ecco un’anteprima del cast dei concorrenti.

Le Date di Tale e Quale Show 2023

Il talent show farà il suo debutto il 22 settembre, sempre su Rai 1. Uno dei temi principali di discussione è stata l’esclusione di Cristina Scuccia, la famosa Suor Cristina, nota per la sua straordinaria voce. Carlo Conti ha dichiarato che l’esclusione di Scuccia è stata dovuta a “condizioni inaccettabili”.

Nonostante questa controversa esclusione, due amati ex partecipanti del Grande Fratello Vip hanno confermato la loro presenza nel programma: Alex Belli e Ginevra Lamborghini. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, i due ex gieffini hanno condiviso il segreto di come sono riusciti a conquistare Carlo Conti e ottenere un posto nel programma.

Il Cast: i Nomi dei Partecipanti

Carlo Conti ha svelato la lista completa del cast dei concorrenti in un post sulla pagina ufficiale di Instagram, elencando i nomi della prossima edizione del programma. Oltre a Alex Belli e Ginevra Lamborghini, i partecipanti includono: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, e ovviamente non possono mancare gli affezionati al programma: Biagio Izzo e Cirilli.

I Giudici della Nuova Edizione

Per quanto riguarda i giudici, fondamentali per la riuscita del programma, sembra che i nomi rimarranno invariati continuando a puntare sul trio composto da: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, pronti a svolgere il loro ruolo con competenza ed umorismo, giudicando con professionalità e leggerezza i percorsi artistici dei concorrenti.