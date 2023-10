La confessione scioccante di Flavia Vento: la Madonna l’ha salvata dall’alcolismo

La scorsa settimana, durante la sua partecipazione a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, Flavia Vento ha condiviso dettagli emozionanti riguardo all’apparizione della Madonna, avvenuta lo scorso 3 ottobre al Golf Club di Roma, di fronte a lei. Oggi, Le Iene ci offrono un’intervista esclusiva che approfondisce ulteriormente questo straordinario evento, rivelando dettagli unici. Iniziamo il nostro viaggio nella storia della showgirl e della sua straordinaria esperienza.

Le Iene scettiche

Prima di addentrarci nei dettagli dell’incontro mistico di Flavia Vento con la Madonna, è importante notare che persino le Iene, famose per il loro spirito scettico, hanno iniziato il servizio con una nota di leggerezza. È chiaro che il racconto di Flavia Vento abbia suscitato molte domande, ma la showgirl sembra determinata a condividere la sua esperienza.

La visione mistica di Flavia Vento

Flavia Vento condivide dettagli inediti sulla sua unica apparizione della Madonna. Ogni mattina, la showgirl si reca nel Golf Club di Roma, dove esiste una sorgente di acqua naturale che sgorga dalla terra. Secondo Flavia, questa acqua ha proprietà miracolose, in quanto le ha portato sollievo in momenti di malessere fisico, come febbre, mal di testa e dolori alle mani. Nessuno nel Golf Club è a conoscenza di questa scoperta personale di Flavia, che sembra aver trovato in questa sorgente una fonte di benessere.

Flavia ci porta esattamente nel punto in cui sostiene di aver visto la Madonna. Racconta dell’odore di rosa che l’ha circondata durante l’apparizione e descrive la figura celestiale vestita di azzurro e avvolta in una luce radiante. Gli occhi azzurri della Madonna e la corona di stelle brillanti la lasciano senza parole. Una sensazione di beatitudine e una musica angelica sembrano avvolgerla. Il messaggio lasciato dalla Madonna il 3 ottobre è stato chiaro: “Presto Gesù tornerà”.

È interessante notare che la veggente di Trevignano, Gisella Cardia, ha affermato di aver avuto una visione simile lo stesso giorno, sebbene a 50 chilometri di distanza da Flavia Vento.

La fede di Flavia Vento

Flavia Vento rivela che proviene da una famiglia di atei, ma ha iniziato il suo percorso di fede quando ha visitato la grotta della Madonna della Rivelazione. Questo celebre santuario romano è stato il luogo in cui Bruno Cornacchiola vide la Madonna nel 1947. Per Flavia, è stato l’inizio di un’esperienza spirituale straordinaria.

La showgirl condivide un momento toccante della sua storia. Ammette di aver avuto problemi con l’alcol in passato, bevendo una bottiglia intera di vino ogni giorno. Tuttavia, dopo aver visitato la grotta della Madonna della Rivelazione, ha smesso di bere senza alcun aiuto esterno. Considera questo come un vero miracolo. Inoltre, afferma di essere casta da 10 anni, anche se ammette che l’attore Tom Cruise le suscita curiosità.

Le Iene e il loro spirito critico

Le Iene non possono fare a meno di mettere in dubbio alcune parti del racconto di Flavia Vento, soprattutto quelle legate al suo interesse per Tom Cruise e le teorie sugli alieni. Questi argomenti sono stati esaminati in maniera leggera e ironica nel servizio.

Il servizio si conclude con la promessa di un incontro in diretta tra Flavia Vento e Gisella Cardia, la veggente di Trevignano. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa ulteriore tappa del percorso spirituale di Flavia Vento.

Siamo stati testimoni di una storia intrigante che unisce fede, miracoli e un tocco di celebrità. La vita di Flavia Vento sembra essere intrisa di mistero, e il suo incontro con la Madonna è sicuramente un capitolo straordinario di questa storia.