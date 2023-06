La decisione di Silvio Berlusconi su Marta Fascina nel suo testamento - Controcopertina

Un gesto significativo

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, l’attenzione si è concentrata anche sul suo testamento e su ciò che accadrà a Marta Fascina, la sua ultima compagna con la quale aveva celebrato un matrimonio simbolico, privo di vincoli legislativi. Ufficialmente, Marta non avrebbe diritto a una parte dell’eredità, poiché i beneficiari saranno i suoi figli. Tuttavia, si è scoperto che Berlusconi ha compiuto un gesto importante nel suo testamento, che riguarda proprio Marta Fascina.

Nonostante la sua avversione a pensare alla propria morte, Silvio Berlusconi ha comunque pianificato il futuro senza di lui. Nel suo testamento, ha preso una decisione rilevante che farà felice Marta Fascina. Durante il periodo di ricovero in ospedale, Marta è sempre stata al fianco dell’ex premier, e ai funerali sarà in prima fila. Ma cosa ha deciso di fare il Cavaliere prima di morire?

Il testamento di Silvio Berlusconi: la decisione su Marta Fascina

Secondo quanto riportato dal Mattino, Silvio Berlusconi ha ribadito nel suo testamento il desiderio di vedere Pier Silvio al timone di Mediaset e Marina al controllo di Mondadori. Nel caso in cui i figli decidano di vendere, dovranno essere tutti concordi, altrimenti la vendita non potrà essere effettuata. Per quanto riguarda la sua eredità, i figli otterranno la loro parte in modo equo. Tuttavia, ci sarebbe qualcosa di specifico scritto per Marta Fascina.

Secondo queste indiscrezioni, Marta riceverà un lascito economico, sebbene non sia stata rivelata la somma esatta. Tuttavia, si parla di una cifra significativa. Berlusconi ha pianificato tutto accuratamente per evitare polemiche o battaglie legali per il suo patrimonio dopo la sua morte. Marta Fascina è stata una figura fondamentale negli ultimi anni di vita del Cavaliere, e lui ha voluto premiarla in questo modo.

Per avere informazioni ufficiali sul testamento di Silvio Berlusconi, bisognerà attendere la conclusione dei funerali, quando saranno diffuse notizie più precise e dettagliate. Inoltre, si prevede che Berlusconi sarà cremato e sepolto nel mausoleo di Arcore.