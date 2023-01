La donna Cristiana Gugu è stata ritrovata morta nella neve.

Il pm Julia Maggiore ha condotto un accertamento cadaverico sulla morte di Cristiana Gugu, confermando che la donna è stata uccisa da un infarto causato dal freddo e dalla fatica. Il magistrato ha dato il via libera per i funerali e la salma si trova attualmente a Sansepolcro. La donna era stata vista per l’ultima volta mentre si recava in città per sbrigare commissioni, dove aveva con sé delle buste della spesa contenenti anche cibo in scatola per i suoi cani.