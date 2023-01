La fiction di Rai Uno, Lolita Lobosco, torna in prima serata con nuove puntate cariche di triangoli amorosi e intrighi. Non perderti le novità della serie su Rai Uno.

La fiction di Rai Uno, Lolita Lobosco, torna in prima serata dall’8 gennaio con la sua seconda stagione, interpretata ancora una volta da Luisa Rainieri nei panni del vicequestore del commissariato di Bari. La serie, che combina elementi di crime e drama al femminile, è stata prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction e consta di sei episodi, diretti da Luca Miniero e scritti da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani. La prima stagione ha ottenuto un grande successo, ottenendo oltre 7 milioni di telespettatori. La trama della seconda stagione riprende da dove si era interrotta la prima, e promette di offrire nuove sorprese e colpi di scena.