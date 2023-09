La fine di un uomo distrutto dal dolore: Mohammed Al-Fayed non ha mai superato la morte del figlio con Lady Diana

Mohammed Al-Fayed, l’imprenditore egiziano noto in tutto il mondo per essere stato il proprietario dei prestigiosi grandi magazzini Harrods, è scomparso all’età di 94 anni. Ma la sua storia è stata spesso al centro dell’attenzione, soprattutto per l’incidente stradale del 31 agosto 1997 a Parigi che ha portato alla tragica morte di suo figlio Dodi e della principessa Diana Spencer. In questo articolo, esploreremo la vita e le controversie legate a Mohammed Al-Fayed.

La Vita di Mohammed Al-Fayed

Nato ad Alessandria, in Egitto, il 27 gennaio 1929, Al-Fayed ha iniziato a costruire il suo impero commerciale in Medio Oriente prima di trasferirsi nel Regno Unito nel 1970. Tuttavia, è stato il tragico incidente che ha coinvolto suo figlio Dodi e Lady Diana a Parigi a cambiare per sempre la sua vita.

Una Ricerca di Verità

Dopo la morte di Dodi e della principessa Diana, Al-Fayed ha dedicato anni a mettere in discussione le circostanze dell’incidente. Ha cercato di scoprire la verità dietro quella tragica notte, sostenendo che ci fosse più di quanto venisse riferito. La sua ricerca di giustizia ha spesso attirato l’attenzione dei media e del pubblico, ma non ha portato a una svolta definitiva nel caso.

L’Impegno nel Calcio

Al-Fayed era anche noto per essere stato il proprietario del Fulham Football Club. Il club ha espresso il suo cordoglio per la sua morte e ha sottolineato il suo contributo al club nel corso degli anni. La sua passione per il calcio è stata evidente nel suo impegno verso il Fulham, e il club lo ricorda con gratitudine.

Il Matrimonio e le Connessioni

Nel 1954, Mohammed Al-Fayed ha sposato Samira Khashoggi, sorella del noto trafficante d’armi saudita Adnan Khashoggi. Questo matrimonio ha contribuito a consolidare le connessioni di Al-Fayed in Arabia Saudita e ha aperto le porte a nuove opportunità nel mondo degli affari. Anche se il matrimonio è durato poco più di due anni, ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera.

Una Carriera Impressionante

Dopo aver lavorato nell’attività di importazione in Arabia Saudita, Al-Fayed ha fondato la sua compagnia marittima e ha intrapreso una carriera di consulente per il sultano del Brunei, uno degli uomini più ricchi del mondo. Con il tempo, ha accumulato una notevole ricchezza ed esperienza nel mondo degli affari internazionali. Nel 1974, si è trasferito nel Regno Unito, dove ha acquisito l’hotel di lusso Paris Ritz e, nel 1985, ha fatto un passo ancora più grande acquisendo i rinomati grandi magazzini Harrods per 615 milioni di sterline.

La Vita Familiare

Mohammed Al-Fayed si è sposato con Heini Wahten nel 1985, con cui ha avuto quattro figli: Jasmine, Camilla, Omar e Karim. La sua vita familiare è stata un importante pilastro nella sua vita, e ha sempre cercato di equilibrare le sfide degli affari con il suo ruolo di padre e marito.

In conclusione, Mohammed Al-Fayed è stato una figura di spicco nel mondo degli affari e ha vissuto una vita ricca di eventi e controversie. La sua ricerca della verità dopo l’incidente di Lady Diana rimarrà un aspetto significativo della sua eredità.