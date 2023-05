La furia della mamma: l'orrore sulla bimba di 2 anni della vip di Canale 5 - Controcopertina

Una storia sconcertante di insulti ingiustificati che ha scosso il pubblico

È davvero sconcertante ciò che si è verificato recentemente, un evento che ha portato all’attenzione una nota vip italiana. Ciò che rende la situazione ancora più scioccante è che la vittima di insulti pesanti e inaccettabili è stata la sua figlia, una dolce bambina di soli due anni. Questi attacchi sono stati resi pubblici dalla stessa vip, che ha deciso di condividere i messaggi di odio ricevuti in privato. Ora, molti si chiedono come sia possibile che una bimba possa essere oggetto di tanta crudeltà.

La vip in questione, attualmente alle prese con sua figlia Anastasia e gli insulti rivolti a lei, è già stata oggetto di critiche nel passato. In un’altra occasione, aveva raccontato ai suoi follower di voler creare un gioiello speciale ispirato al cordone ombelicale e a una ciocca di capelli della sua primogenita. Il video che mostrava questo gesto affettuoso era stato condiviso e commentato da numerosi utenti sui social media.

È indignante vedere la furia che ha coinvolto questa vip italiana mentre sua figlia, Anastasia, è stata vittima di insulti terribili. Non è la prima volta che la madre deve affrontare situazioni orribili riguardanti la sua bambina. Anastasia, la primogenita dell’influencer Ludovica Valli, ha già subito insulti in passato, ma questa volta si è superato ogni limite. Dopo aver condiviso una storia su Instagram che mostrava la sua bambina, un hater anonimo ha iniziato a lanciare attacchi improvvisi.

Nel video in questione, si può vedere la piccola Anastasia che cerca di arrampicarsi su una panchina, ma non riesce a farlo in modo fluido come accade spesso ai bambini. Questa difficoltà ha scatenato una reazione gravissima da parte di un utente che ha offeso la bambina a causa del suo peso: “Non sa salire, che schifo. Cicciona”. La sorella di Beatrice Valli non ha perso tempo a rispondere prontamente: “Ma questa signora ha dei problemi?”.

Il 9 febbraio scorso, Ludovica Valli aveva annunciato con gioia la nascita del suo secondo figlio, Otta Edoardo Di Gregorio, definendolo un altro miracolo nella loro vita. Da allora, la vip condivide spesso immagini dei suoi due figli insieme, mostrando tutto l’amore e la felicità che li circonda.

Questo recente episodio di insulti rivolti a una bambina di soli due anni è un triste richiamo alla necessità di una maggiore gentilezza e rispetto nel mondo online. Nessun bambino dovrebbe essere sottoposto a tali attacchi e la vip ha il pieno sostegno dei suoi fan e di tutti coloro che si oppongono al cyberbullismo. È importante ricordare che dietro ogni profilo online c’è una persona e che le parole possono ferire profondamente.