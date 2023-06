La furia di Manila Nazzaro: 'Vi odio, avete distrutto una famiglia - Controcopertina

Manila Nazzaro, conduttrice televisiva ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è trasformata in una furia sui social media dopo aver appreso una notizia terribile. La sua rabbia e il suo sdegno sono stati manifestati in modo diretto e senza filtri di fronte a una tragedia che ha portato a una morte dolorosa. La reazione di Manila ha sicuramente suscitato un’ampia risposta di sostegno dai suoi seguaci, che l’hanno contattata privatamente attraverso Instagram story.

Un periodo d’oro interrotto Manila Nazzaro si trovava in un momento particolarmente felice prima di questa scoppia di rabbia, grazie al suo fidanzamento con Stefano Oradei. La coppia era stata avvistata insieme per le strade di Roma, immortalata da Diva e Donna, e poi si era presentata all’evento dei 70 anni di Minerva Pictures. La loro presenza in un evento pubblico così prestigioso aveva sorpreso molti.

La furia di Manila Nazzaro sui social: “Vi odio” Il messaggio di Manila Nazzaro è stato chiarissimo, esprimendo la sua furia in modo deciso. Ha preso di mira gli autori di un grave incidente stradale che ha causato la morte di un bambino di soli 5 anni. La tragedia è avvenuta a causa di una collisione frontale tra una Smart guidata da una giovane madre di 29 anni e un SUV Lamborghini. A bordo del veicolo più grande si trovavano dei ragazzi conosciuti a livello nazionale.

Manila ha scritto su Instagram: “Quattro mocciosi viziati e senza cervello noleggiano un’auto di lusso con i soldi di papino e distruggono una famiglia. Vi odio profondamente, buttate le chiavi della cella”. Con queste parole, si riferisce agli youtuber TheBorderline, i quali, mentre stavano girando un video da condividere online, hanno causato l’incidente a Roma. Il guidatore, Matteo Di Pietro, è ora sotto inchiesta per omicidio stradale a causa dell’assunzione di cannabinoidi.

La verità emersa e la rabbia Secondo le informazioni che emergono in queste ore, sembra che i giovani coinvolti nell’incidente volessero affrontare una sfida: rimanere alla guida della Lamborghini per molte ore consecutive, addirittura 50. Tuttavia, sarà compito degli inquirenti fare piena chiarezza su quanto accaduto. Al momento, prevale un senso di grande rabbia e Manila è una delle persone più scosse dalla tragedia.