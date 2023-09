La Gaffe Shock di Cesara Buonamici al Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 ha iniziato la sua nuova edizione con una serie di concorrenti che promettono scintille. Quest’anno, oltre ai super VIP, vedremo anche persone comuni nella casa, i cosiddetti “nip.” Tra di loro, Paolo Masella, un giovane macellaio di 25 anni da Roma, ha catturato l’attenzione con il suo obiettivo di alleviare il carico di lavoro di sua madre.

L’Inizio della Nuova Edizione

La prima puntata ha visto l’entrata di vari concorrenti, tra cui Giselda Torresan, con il suo accento veneto distintivo, e Rosy Chin, la cuoca influencer con una famiglia di tre figli. Ma poi è stata la volta dei VIP, con Massimiliano Varrese e Alex Schwazer tra i protagonisti. Schwazer, il campione olimpico, ha ricevuto un’accoglienza calorosa, specialmente dopo il rilascio del suo documentario su Netflix che ha contribuito a ripristinare la sua immagine.

La Gaffe Atroce di Cesara Buonamici

Tuttavia, il momento più discusso della serata è stato causato da una gaffe clamorosa di Cesara Buonamici. In diretta, ha menzionato alcuni concorrenti nel “tugurio,” tra cui Grecia e Beatrice, definendole “due mamme.” La reazione non è stata positiva, e Alfonso Signorini ha dovuto intervenire per risolvere la situazione imbarazzante. Un’incomprensione da dimenticare, ma che ha creato momenti di tensione in studio.