La gioia del compleanno si trasforma in dolore per la piccola Gioia e la sua mamma

Nella giornata del 28 settembre, la strada A13 tra Padova e Bologna è diventata il palcoscenico di una tragedia che ha strappato via la gioia di una famiglia. Maria Grazia Forgetta, 49 anni, e sua figlia Gioia, a pochi giorni dal sesto compleanno, hanno perso la vita in un terribile incidente. Il padre, al volante della Saab coinvolta nello scontro con un camion fermo in coda, è rimasto gravemente ferito ed è al centro di un’indagine per omicidio stradale.

Le parole strazianti della zia di Gioia

Parlando di questa sciagura sulla A13, la nipote di Michele Petriccione, l’unico superstite dell’incidente, ha condiviso il dolore che ha colpito la famiglia: “Siamo sconvolti, il dolore è immenso, non abbiamo parole, quello che è successo è una tragedia immane”. La piccola Gioia, a soli 5 anni, stava per compiere 6 anni il prossimo 2 ottobre. La zia racconta che era già tutto pronto per una festa con i suoi amici di scuola, e c’era persino un regalo avvolto con cura, in attesa di essere aperto durante l’evento. Purtroppo, quel momento non arriverà mai.

Indagini in corso: la Procura di Ferrara ordina una perizia cinematica

L’incidente sulla A13 è avvenuto nei pressi dei caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud, al chilometro 40, a causa di una coda dovuta a un precedente incidente. Il padre di Gioia, al volante della Saab, non ha potuto evitare l’impatto con il camion fermo in coda sulla carreggiata. La Procura di Ferrara ha aperto un’indagine e ha ordinato una perizia cinematica per determinare con precisione come si sia sviluppato questo tragico sinistro.