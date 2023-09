Ti ricordo chi è Lorenzo Licitra? Tale e Quale Show, età, carriera fidanzata, figli e lavoro

Da X Factor a “Tale e Quale Show”: La Metamorfosi di Lorenzo Licitra

Originario di Ragusa, Lorenzo Licitra è nato il 25 settembre 1991. La sua ascesa nel mondo della musica inizia con il trionfo nell’undicesima edizione di X Factor nel 2017. “Ripensando a quel periodo, spesso mi chiedo: è successo davvero? E’ stata un’esperienza che mi ha marchiato l’anima,” ha confessato Lorenzo nella clip di presentazione di “Tale e Quale Show”.

Tra Nota e Parola: Vita e Carriera di Lorenzo

La sua storia sentimentale vede al suo fianco Gabriele Rossi, noto attore e ex di Gabriel Garko. Da tre anni vivono insieme, condividendo passioni e sogni.

Lorenzo ha sempre avuto un amore incondizionato per la musica:

Formazione musicale : Dalla formazione al Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza alla prestigiosa “Alla Scala Di Milano”, sotto la guida del tenore Giuseppe Veneziano.

: Dalla formazione al Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza alla prestigiosa “Alla Scala Di Milano”, sotto la guida del tenore Giuseppe Veneziano. Gli esordi : Ha mostrato il suo talento nel programma di Gerry Scotti, ‘Io canto’, duettando con Rachele.

: Ha mostrato il suo talento nel programma di Gerry Scotti, ‘Io canto’, duettando con Rachele. La svolta con XFactor: Scelto da Mara Maionchi, ha trionfato nella competizione, conquistando il pubblico con la sua voce unica.

Alcuni dei suoi brani più noti includono ‘In the name of love’, ‘Your Song’ e ‘Titanium’. Anche se per un periodo è sembrato allontanarsi dallo scenario musicale mainstream, Lorenzo ha confessato di non aver mai smesso di cantare, cercando anche di approdare a Sanremo.

Lorenzo Licitra e la sua nuova sfida in “Tale e Quale Show”

Nella prima puntata del programma, Lorenzo ha stupito interpretando “Due vite” di Marco Mengoni. Una performance che ha riscosso un grande successo, tanto da posizionarlo secondo nella classifica generale, preceduto solo da Gaudiano.

Lorenzo Licitra, con il suo talento incommensurabile, promette di regalare emozioni e sorprese in questa edizione di “Tale e Quale Show”. Il suo viaggio musicale è solo all’inizio e siamo ansiosi di vedere dove lo porterà.

Carlo Conti lo ha presentato dicendo: “È stato l’unico a concedersi il lusso di aver battuto i Maneskin“. Il complesso infatti ha partecipato alla stessa edizione di XFactor vinta dal cantante.