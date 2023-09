Chi è Ilaria Mongiovì? Età, carriera, marito, compagno, figli e lavoro

Ilaria Mongiovì: Una stella in ascesa nel 2023

L’anno 2023 ha riservato al pubblico televisivo il piacere di rivedere sul piccolo schermo Ilaria Mongiovì. Ma chi è questa talentuosa cantante e attrice? Dall’esordio giovanissima in “Ti Lascio una canzone” all’affascinante interpretazione di Esmeralda in “Notre dame de Paris”, scopriamo la sua storia.

Dalle prime note a “Ti lascio una canzone”

Nata nel 1993 a Casteltermini, in provincia di Agrigento, Ilaria ha sempre avuto una forte passione per:

La musica

Il canto

La danza

La recitazione

A soli 15 anni, la sua carriera decolla con la partecipazione a “Ti lascio una canzone”, condotto da Antonella Clerici su Rai1. Riguardo a questa esperienza, la cantante ha dichiarato con nostalgia:

“Avevo 15 anni, è stata un’esperienza incredibile. Tutto sembrava un gioco, vissuto con l’entusiasmo e l’innocenza di quell’età. Sul palco dell’Ariston, tutto appariva come una grande avventura da vivere con gli amici.”

La svolta con “Notre Dame de Paris”

Dopo il talent, Ilaria non si ferma e partecipa a vari eventi, come il Supernova show, un evento benefico. Ma è nel 2022 che arriva il grande salto: viene scelta per il ruolo di Esmeralda in “Notre Dame de Paris”.

Il ritorno in “Tale e Quale Show 2023”

Il 2023 segna il suo grande ritorno in televisione, grazie alla partecipazione al noto varietà “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti. Lontana dal sentirsi intimorita, Ilaria dimostra subito il suo innato talento e carisma scenico, conquistando giudici e pubblico. Senza dubbio, è destinata ad essere una delle rivelazioni di questa edizione del popolare show di Rai1.

Con la sua passione, talento e dedizione, Ilaria Mongiovì è un nome da seguire nel panorama artistico italiano. Se il 2023 è solo l’inizio, non vediamo l’ora di scoprire cosa riserva il futuro per questa giovane star.