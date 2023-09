Spavento per Fedez, ricoverato e grato ai medici: ”ho rischiato la vita”

Ricovero urgente al Fatebenefratelli di Milano

Fedez è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano a seguito di un improvviso malore avvenuto giovedì. La notizia ha immediatamente allarmato i fan e gli addetti ai lavori, e la rapida partenza di Chiara Ferragni da Parigi, dov’era per la Fashion Week, ha solo rafforzato le preoccupazioni. Tuttavia, un post successivo di Fedez ha portato un po’ di sollievo: “Ringrazio i medici che mi hanno salvato la vita”.

Le parole di Fedez: un ringraziamento ai medici

In un commovente messaggio sui social, Fedez ha voluto aggiornare tutti sul suo stato di salute: “Grazie per il supporto e per i messaggi. Attualmente sono ricoverato per due ulcere che hanno causato un’emorragia interna. Dopo due trasfusioni, sto molto meglio. Un immenso ringraziamento al personale medico che mi ha letteralmente salvato.”

Preoccupazione tra i fan: le ipotesi

Il repentino silenzio di Fedez sui social, unito al fatto che Mr. Marra, suo compagno nel podcast “Muschio Selvaggio”, abbia chiesto un gesto di vicinanza per Federico in una live, ha alimentato le speculazioni e preoccupazioni dei fan.

La lotta di Fedez: il tumore al pancreas

In passato, Fedez ha condiviso con il suo pubblico la diagnosi di un tumore neuroendocrino del pancreas. Questo tipo di tumore, piuttosto raro, colpisce meno di sei individui su 100.000 all’anno in Italia. Sono tumori che derivano dalle cellule neuroendocrine e possono manifestarsi in diverse parti del corpo.

Rumors post-Sanremo: la verità sulla relazione con Chiara Ferragni

Dopo la loro apparizione al Festival di Sanremo 2023, sono circolate voci di una crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Fedez ha voluto chiarire l’aria, ammettendo: “Ero completamente fuori di me a Sanremo. Ti ho rovinato un momento importante.” Chiara Ferragni ha risposto confermando che la delusione non era legata a un bacio, ma al fatto che per una volta voleva che lui fosse lì come spettatore e non come performer.

In tempi di difficoltà e preoccupazione, la trasparenza e la sincerità rimangono fondamentali, e come sempre, Fedez non ha esitato a condividere con il suo pubblico i momenti salienti della sua vita.