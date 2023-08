La Mini Cooper e la sua corsa da record sulla A4: quando la velocità diventa pericolosa

Un Ferragosto ad alta velocità

La giornata di Ferragosto è tradizionalmente caratterizzata da un intenso esodo. Tra il caos e l’affollamento delle strade, i controlli stradali sono rafforzati. In mezzo alle numerose sanzioni del giorno, una in particolare ha catturato l’attenzione: un **Mini Cooper** che sfrecciava a ben 223 km/h in autostrada.

Il record di velocità e le sue conseguenze

L’incidente ha avuto luogo sull’autostrada **A4**, precisamente in zona Liminella, diretta verso Milano. Il veicolo, che procedeva a una velocità mozzafiato, è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia stradale patavina, in servizio nell’ambito dell’operazione *“Roadpol velocità”*. Come conseguenza di questa imprudenza, al conducente è stata ritirata la patente e l’auto è stata sequestrata.

Zoom su “Roadpol”: chi sono e cosa fanno?

Ma cos’è esattamente **Roadpol** e quale è la sua missione? Si tratta di una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali europee, istituita con il supporto dell’Unione Europea. Questa organizzazione ha un obiettivo preciso e nobile:

Riduzione degli incidenti: cooperare tra le varie Polizie Stradali al fine di diminuire il numero di sinistri.

Sicurezza prima di tutto: il fine ultimo è ridurre il numero di vittime in incidenti stradali, proteggendo così i cittadini europei.

Concludendo, la sicurezza stradale è una priorità assoluta, e episodi come quello del Mini Cooper servono da monito per tutti gli automobilisti: rispettare i limiti non solo salva vite, ma evita anche severe sanzioni.