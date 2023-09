La morte corre sulla Cassino-Sora: giovani vite spezzate in un impatto mortale

Uno Scontro Terribile

Una terribile tragedia si è verificata nella notte sulla superstrada Cassino-Sora, nel cuore del Frosinate. Tre giovani vite sono state spezzate in uno scontro frontale devastante vicino allo svincolo per Fontechiari. Inizialmente, le vittime sono rimaste senza identificazione, ma ora sappiamo chi sono. Si tratta di Alessio Tuzi, 30 anni, Iris De Vincenzi, 26 anni, e Alessandro Muscedere, 19 anni.

Un Impatto Violento

Lo scontro è stato frontale e di una violenza inimmaginabile. La coppia di fidanzati, a bordo di un’auto, è entrata in collisione con un’altra vettura guidata da una donna. Le forze dell’ordine hanno dovuto affrontare un compito doloroso, quello di identificare le vittime di questa tragedia. Si sono rivelati essere tre giovani, tutti al di sotto dei 30 anni.

Identità delle Vittime

Le vittime di questo incidente stradale sono state identificate come Alessio Tuzi, 30 anni, Iris De Vincenzi, 26 anni, e Alessandro Muscedere, 19 anni, residente a Vicalvi. Un destino crudele ha portato questi giovani a un incontro tragico sulla strada, mettendo fine alle loro vite prematuramente.

Una Dinamica da Ricostruire

La dinamica esatta di questo incidente deve ancora essere ricostruita dalle forze dell’ordine. Tuttavia, sin da subito è emerso che si è trattato di uno scontro frontale. Uno dei veicoli avrebbe invaso la corsia opposta, causando una collisione che ha portato alla perdita di queste giovani vite. Le comunità in cui vivevano le vittime sono profondamente colpite da questa tragedia.

Un Addio Inaspettato

Alessio Tuzi, 30 anni, era un conducente di ambulanze della Campoli Soccorso, residente a Fontechiari. Nella sua auto viaggiava Iris De Vincenzi, 26 anni. I colleghi del 118 sono rimasti sconvolti da questa perdita, intervenendo per cercare di salvare il compagno di Tuzi, ma i loro sforzi sono stati vani. La comunità è in lutto per queste giovani vite spezzate troppo presto.