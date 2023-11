La nonna di 62 anni indossa ancora il bikini nonostante le critiche: viene giudicata e invitata a vergognarsi di sé stessa

Renee Gould, una donna di 62 anni, ha recentemente affrontato un’ondata di critiche per il suo atteggiamento audace: indossare il bikini e condividerlo sui social network. “Dovresti vergognarti di te stessa” è solo uno dei numerosi commenti negativi che ha ricevuto da persone di tutto il mondo.

Una donna che sfida gli stereotipi

Nonostante la sua età, Renee Gould ha deciso di non privarsi di alcuni piccoli piaceri, mostrandosi in foto piuttosto audaci sui social. La sua vitalità e il suo aspetto aggraziato sono motivo di orgoglio, e lei stessa afferma che il suo corpo attuale è migliore di quando aveva la metà dei suoi anni.

Il confronto tra passato e presente

Attraverso diverse foto, Renee ha dimostrato la differenza tra la sua immagine negli anni ’90 e quella attuale. Orgogliosa del suo aspetto, non ha esitato a pubblicare foto in bikini. Tuttavia, questa decisione ha scatenato una polemica non considerata in precedenza.





La risposta alla critica

Nonostante le critiche e gli insulti ricevuti online, Renee ha ribattuto con forza. Ha chiarito ai suoi detrattori che l’età non dovrebbe limitare le azioni di nessuno e che nessuno ha il diritto di decidere al posto degli altri cosa sia giusto o sbagliato fare. Questa sua posizione ha generato un’ampia gamma di reazioni tra i suoi follower.

Il supporto dei sostenitori

Molti hanno elogiato la sua audacia e la sua determinazione a rimanere giovane e in forma. Alcuni, ammirati dalla trasformazione del suo aspetto nel corso degli anni, le hanno chiesto consigli di bellezza. La risposta di Renee è stata decisa: non permetterà alle parole di coloro che ritiene invidiosi di condizionare la sua felicità o il suo desiderio di esprimersi liberamente.