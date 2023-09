La nuova vita di Costantino Vitagliano: lontano dalle telecamere ma più vivo che mai!

Nell’immaginario collettivo, Costantino Vitagliano rimane il volto iconico del tronista di Uomini e Donne, il popolare show condotto da Maria De Filippi. Costantino ha interpretato con maestria questo ruolo quando il programma è diventato uno dei più amati e longevi della televisione italiana. Per anni, è stato una presenza molto richiesta in TV, ma pian piano si è ritirato dalla ribalta mediatica.

L’Amore Presunto con Irene Casartelli

Le ultime notizie riguardanti Costantino Vitagliano lo hanno legato sentimentalmente alla bellissima Irene Casartelli, una modella e influencer di 34 anni. Irene è diventata popolare anche grazie alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. I paparazzi li avevano sorpresi in atteggiamenti affettuosi sul lungomare di Milano Marittima. Le tracce del loro legame affettivo erano evidenti anche sui loro profili Instagram, dove condividevano foto legate a una campagna pubblicitaria. Si diceva che la loro relazione fosse profonda e speciale.

Il Ritorno alla Vita da Single

Oggi, Costantino Vitagliano è di nuovo un uomo single. Ha rivelato di essere abituato a relazioni brevi, che durano al massimo sei mesi. Il ritmo veloce della vita moderna rende difficile impegnarsi a lungo, e Costantino ha sottolineato che la sua priorità è sua figlia. La responsabilità nei confronti della sua famiglia limita il tempo che può dedicare a una relazione.

La Sua Nuova Carriera

Nell’intervista a Trends&Celebrities, trasmessa da Rtl 102.5 e condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci, Costantino Vitagliano ha discusso anche della sua carriera televisiva. Ha rivelato che riceve occasionali proposte lavorative, ma ha sottolineato che i compensi attuali per le apparizioni in TV non sono all’altezza delle sue aspettative. Ha raccontato di aver ottenuto cachet più alti in passato, ad esempio, quando partecipò al Grande Fratello Vip guadagnava 5000 euro a puntata. Tuttavia, ha notato che anche allora i cachet avevano cominciato a diminuire.

Lontano dalla TV: Una Nuova Carriera

Oggi, Costantino Vitagliano si è allontanato dal mondo della televisione e si dedica a una nuova carriera. Gestisce un’agenzia interinale che aiuta le persone a trovare lavoro. Inoltre, le agenzie lo contattano per fornire professionisti in vari settori. Questa nuova sfida professionale sta portando a Costantino molte soddisfazioni, dimostrando che la vita dopo la TV può essere altrettanto gratificante.