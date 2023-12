Santocielo: Una Pellicola sotto Accusa

Il parroco Don Mario Sorce, responsabile della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ad Agrigento, ha espresso una critica ferma e chiara nei confronti del recente film “Santocielo” del famoso duo comico siciliano Ficarra e Picone. La sua voce di dissenso è stata udita sui social media, dove ha definito il film come “blasfemo” e “un’offesa alle tradizioni religiose”.

Le Parole del Parroco

Don Mario Sorce ha condiviso il suo parere tramite un post sulla pagina Facebook della parrocchia, attirando l’attenzione su un tema sensibile. Le sue parole sono state inequivocabili: “Non posso non dire che è un film blasfemo che offende il nostro credo e le nostre tradizioni”.

Questo commento rivela la netta opposizione del parroco nei confronti dell'opera cinematografica di Ficarra e Picone.





Delusione e Rammarico

Il parroco ha anche espresso il suo disappunto per il fatto che Ficarra e Picone, comici una volta ammirati, abbiano preso questa direzione. Ha dichiarato: “Personalmente sono molto dispiaciuto perché ero un loro estimatore come comici e soprattutto perché comici siciliani. Se non si comprende che a volte e su alcune questioni non si deve superare il limite… Qualche anno fa avevano fatto un film sul Natale ed era grazioso ma per niente blasfemo”.

Queste parole trasmettono una profonda delusione per il cambiamento di tono dei due comici, considerato inappropriato e mancante di rispetto verso le credenze religiose.

La Condanna del Film

La critica di Don Mario Sorce si fa più accesa quando si riferisce all’ultima opera cinematografica di Ficarra e Picone. Ha espresso il suo punto di vista senza mezzi termini: “In quest’ultimo film (da quello che ho letto e dal trailer) si evince che Dio è un imbranato, che Gesù si incarna nuovamente e cosa più grave che si incarna nel ventre di un uomo. Dulcis in fundo il paradiso è un perfetto caos. Posso capire che si cerca la novità per far ridere ma questo è troppo. E’ blasfemo e va denunciato come tale e certamente non andrò a vederlo neanche per curiosità. Cari Ficarra e Picone mi avete deluso”.

Queste parole rappresentano una condanna inequivocabile dell’opera, vista come un affronto diretto ai principi religiosi.

In conclusione, Don Mario Sorce ha espresso con forza la sua disapprovazione per il film “Santocielo” di Ficarra e Picone, definendolo blasfemo e un insulto alle tradizioni religiose. Il suo commento ha sollevato un dibattito sul confine tra comicità e rispetto delle credenze religiose, suscitando una discussione animata sia tra i fedeli che tra gli appassionati di cinema.