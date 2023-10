La ragione di Carlotta Mantovan per partecipare a Ballando con le Stelle: una sorpresa inaspettata

Il Ritorno di Carlotta Mantovan

L’edizione 2023 di Ballando con le stelle riserva una sorpresa molto attesa: il ritorno in televisione di Carlotta Mantovan, vedova dell’amato presentatore Fabrizio Frizzi. Dopo anni di silenzio e riservatezza, seguiti alla tragica morte del marito nel 2017, Carlotta ha deciso di tornare sotto i riflettori.

Un ritorno che ha suscitato grande curiosità e aspettative, alimentate anche dalle voci che circolavano prima dell’annuncio ufficiale. La conferma è finalmente arrivata: Carlotta Mantovan sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle.

La Decisione di Carlotta: “Questo Amore mi ha Convinta”

Carlotta ha perso il marito, Fabrizio Frizzi, a soli 60 anni a causa di un ictus fatale. Un dolore immenso che ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore e in quello della figlia Stella. Oggi, Carlotta ha annunciato di aver imparato a convivere con il dolore e di essere pronta a vivere con leggerezza questa nuova esperienza.

La sua decisione di partecipare a Ballando con le stelle ha sorpreso molti, soprattutto considerando la sua naturale riservatezza e lontananza dai riflettori. Ma cosa l’ha spinta a dire ‘sì’ a Milly Carlucci?

Le Parole di Carlotta: “Era il Momento Giusto”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Carlotta ha svelato i motivi del suo ritorno in televisione. Prima di tutto, la serenità della figlia Stella, condizione indispensabile per rimettersi in gioco. In secondo luogo, l’affetto ricevuto dal pubblico, che l’ha spinta a tornare in tv.

Carlotta ha parlato anche del suo silenzio in questi anni: “Era il tempo di cui avevo bisogno. Ora ho sentito che era il momento giusto. Ce l’ho messa tutta e se mi guardo indietro non mi posso rimproverare nulla: tutte le energie che avevo le ho messe su Stellina e ho fatto il massimo che potevo fare”.

Infine, con un pizzico di ironia, ha ammesso di non essere particolarmente dotata in danza e canto: “Sono scarsissima. Ma la volontà c’è”. Una dichiarazione che promette grande impegno e determinazione per l’edizione 2023 di Ballando con le stelle.