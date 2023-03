“La ragione dietro il nome Cesare”: Aurora Ramazzotti rivela il motivo della selezione del nome per il figlio

Il 30 marzo è una data indimenticabile per Aurora Ramazzotti, perché è il giorno in cui ha dato il benvenuto al mondo al figlio Cesare. In molti hanno ipotizzato il motivo della scelta di questo nome per il piccolo, nato dalla relazione sentimentale con il compagno Goffredo Cerza. Ora Quotidiano.net ha scoperto il motivo della scelta della coppia, che ha mandato in fibrillazione Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Nonni per la prima volta e mamma per la prima volta, Aurora Ramazzotti e Goffredo hanno finalmente svelato il nome del loro figlio: Cesare. Si vociferava che il bambino si sarebbe chiamato Niccolo’, ma il recente annuncio ha messo a tacere queste voci. Ora possiamo apprezzare la cura con cui è stato deciso il nome perfetto per il loro figlio.

Non è un mistero che Aurora Ramazzotti abbia scelto il nome Cesare per suo figlio: è un nome classico e senza tempo, destinato a durare nel tempo!

Non è una sorpresa che Aurora Ramazzotti e Goffredo abbiano scelto il nome Cesare per il loro figlio, considerando l’indizio dato dallo stesso Goffredo che ha scritto “Ave Cesare” su Instagram. Questo suggerisce un riferimento storico a Roma, città in cui il figlio della coppia è cresciuto. È chiaro che Aurora e Goffredo vogliono che il figlio diventi una persona importante nella sua vita futura.

Quotidiano.net sottolinea il forte legame tra Cesare Cerza e Roma, dato che anche il nonno Eros Ramazzotti è originario della città capitolina. Il sito suggerisce inoltre che la combinazione di nome e cognome potrebbe essere un segno della futura attitudine musicale del bambino. Sebbene i genitori non abbiano ancora confermato o smentito queste possibilità, al momento sono concentrati a godersi le prime ore del loro neonato.

Siamo certi che Eros Ramazzotti sarà felicissimo quando vedrà la notizia! Lui e la sua ex moglie Michelle Hunziker hanno stretto un legame fortissimo e hanno fatto un lavoro incredibile per sostenere la figlia Aurora in questi mesi.