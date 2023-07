La Rai interrompe il programma del conduttore: Sanzione dura dopo le frasi sull’accusa di stupro

La decisione della Rai di chiudere il programma del conduttore

La Rai ha deciso di porre fine, ancor prima del suo avvio, al programma del conduttore che si è trovato al centro di una tempesta mediatica a causa delle sue frasi sul caso La Russa Jr, il figlio del presidente del Senato, accusato di stupro. In particolare, il giornalista aveva scritto in un suo articolo: “Nonostante le sofisticate scienze forensi, alla fine si riduce a una parola contro l’altra, e nel caso specifico si scoprirà che una ragazza di 22 anni era chiaramente sotto l’effetto della cocaina”.

Tali parole sono state giudicate ignobili dal pubblico, con una parte della Rai che ha chiesto il licenziamento del giornalista, che solo poche settimane prima era entrato a far parte della Rai.

La decisione della Rai riguardo al conduttore Filippo Facci

Filippo Facci ha tentato di scusarsi per le sue affermazioni, dicendo: “Non riscriverei quell’articolo”, ma ha anche spiegato quanto quel lavoro fosse importante per lui. Ha menzionato il suo trasferimento da Milano 2 a Milano 2, la convivenza con la donna per cui ha lasciato la madre dei suoi figli e come questo trasferimento fosse un cambiamento positivo per lui personalmente.

Nonostante ciò, la Rai ha preso la decisione di interrompere la sua collaborazione con Filippo Facci, ma non sarà sostituito da un altro conduttore. Al fine di coprire il “buco” lasciato dalla sua assenza, sembra che la Rai abbia deciso di allungare il programma che lo precede, “I fatti vostri”. Tuttavia, sembra che per Facci le porte non siano completamente chiuse e che possa esserci una sorpresa in autunno, che potrebbe non essere gradita a tutti.