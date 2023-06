La Reazione commossa di Federica Panicucci alla morte di Silvio Berlusconi - Controcopertina

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha lasciato tutti in un profondo stato di shock. Il leader di Forza Italia, 86 anni, era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per una patologia ematologica. Questa mattina, la famiglia si è precipitata all’ospedale, dove già si trovava la compagna Marta Fascina, dopo essere stati chiamati d’urgenza. La triste notizia è stata comunicata nella tarda mattinata di lunedì 12 giugno.

Silvio Berlusconi, da tempo malato di leucemia mielomonocitica cronica, era stato dimesso solo tre settimane fa dopo un lungo ricovero di 45 giorni. L’ex premier e leader di Forza Italia era stato ricoverato per dei controlli di routine che avevano evidenziato risultati anomali. I medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri avevano anticipato tali controlli, sottolineando che non vi era alcuna criticità o allarme.

La morte di Silvio Berlusconi ha avuto un impatto significativo sulle trasmissioni televisive. Durante la diretta di Mattino 5 su Canale 5, condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, la notizia è stata comunicata. Dopo la pausa pubblicitaria, durante il momento dei saluti, Federica Panicucci era visibilmente scossa, con gli occhi lucidi di lacrime. “È la cosa peggiore che potessimo fare”, ha detto, con la voce rotta, annunciando la triste notizia.

Federica Panicucci, che ha iniziato la sua carriera a Mediaset nel 1988 come valletta de Il gioco delle coppie, aveva un legame di grande amicizia con Silvio Berlusconi. La notizia della sua morte l’ha colpita profondamente. In un momento di commozione e dolore, la conduttrice ha passato la parola al collega e il programma è stato interrotto per dare spazio al Tg5 e a uno speciale condotto da Cesara Buonamici.

La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato un vuoto incolmabile e ha suscitato una profonda tristezza in molte persone, compresa Federica Panicucci, che ha condiviso momenti importanti con il leader politico nel corso degli anni. Ora, il paese si unisce nel lutto per questa perdita significativa.