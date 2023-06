La rivelazione scioccante dell'amante di Impagnatiello: Cosa voleva fare dopo aver ucciso Giulia - Controcopertina

Nel cuore di un intricato caso di omicidio che ha scosso l’opinione pubblica, emergono ora le inquietanti rivelazioni dell’amante di Alessandro Impagnatiello. In un racconto che lascia il brivido lungo la schiena, l’italo-inglese svela cosa aveva in mente il killer di Senago dopo aver brutalmente assassinato Giulia Tramontano e occultato il suo corpo. Questa testimonianza diretta getta luce su una serie di eventi scioccanti che si sono svolti subito dopo l’atroce delitto, portando alla luce una nuova prospettiva sconvolgente.

La confessione dell’amante di Alessandro Impagnatiello

Dopo aver commesso l’indicibile, Alessandro Impagnatiello non ha perso tempo e si è recato immediatamente a casa di una sua collega presso l’Armani Bamboo Bar di Milano. È stata proprio la donna coinvolta a portare alla luce questa informazione inquietante davanti ai magistrati che stanno indagando sul caso. Nel suo racconto, rivela: “Lui ha iniziato a insistere perché ci vedessimo. Le sue richieste erano così pressanti che un collega ha deciso di accompagnarmi a casa, preoccupato per la situazione”. Con un senso di paura crescente, Alessandro Impagnatiello si è presentato davanti alla porta di casa dell’amante, che ha deciso di parlare con lui attraverso le sbarre della finestra del ballatoio.

Una situazione di terrore e sospetto

L’amante di Impagnatiello ha continuato a descrivere la scena: “Lui continuava a suonare il citofono, e alla fine è riuscito a salire. Ho deciso di non farlo entrare perché avevo paura. Non sapevo cosa fosse successo a Giulia e cosa lui fosse capace di fare”. Come abbiamo già riportato in precedenza, le due donne si erano conosciute e avevano preso conoscenza l’una dell’altra. L’italo-inglese ha poi rivelato agli investigatori: “Giulia mi aveva detto che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio”.

Inoltre, ha aggiunto: “Non solo, ma a lei interessava solo il bambino e la sua salute. Anche se non sapeva se sarebbe tornata a Napoli dai suoi genitori, sicuramente non voleva più vedere Impagnatiello”. La situazione si è quindi trasformata in un momento di sintonia tra le due donne: “È stata un’occasione di solidarietà femminile. Appena ci siamo incontrate, ci siamo abbracciate perché entrambe eravamo vittime di un bugiardo”.

Con questa testimonianza sconvolgente, emerge un nuovo capitolo di questa tragica vicenda. La proposta dell’amante di ospitare Giulia a casa sua è rimasta inascoltata, poiché Giulia Tramontano è ritornata a quella casa solo per chiudere definitivamente i conti con Alessandro. Una decisione che le è costata la vita, lasciando una scia di dolore e sgomento dietro di sé.