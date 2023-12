La speranza del 22enne: l’avvocato dei Turetta cerca una via di fuga dalla condanna più severa

Nell’ambito del tumultuoso caso che ha coinvolto Filippo Turetta, dopo un lungo interrogatorio di nove ore presso l’ufficio del pm di Venezia il 1° dicembre, è avvenuto un incontro altamente emotivo all’interno del carcere di Verona tra il giovane e i suoi genitori, Elisabetta e Nicola Turetta.

Una Scelta Coraggiosa

Inizialmente, i genitori di Filippo avevano rifiutato di incontrare il loro figlio il 30 novembre, ma in seguito hanno raccolto il coraggio di affrontare questa difficile situazione. È stato il primo incontro tra la famiglia Turetta e Filippo dopo l’11 novembre, giorno della scomparsa di Filippo e della sua ex fidanzata Giulia. In meno di un mese, la vita dei due giovani e delle loro famiglie è stata completamente sconvolta da eventi che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Un Momento di Intensa Emozione

L’incontro tra Filippo Turetta e i suoi genitori nel carcere di Verona è durato circa un’ora, ma è stato intriso di profonda emozione. I coniugi Turetta non avevano visto il loro figlio da più di tre settimane, un periodo segnato dalla scoperta della tragica scomparsa di Giulia e dalle accuse a carico di Filippo. L’incontro è stato caratterizzato da momenti di silenzio, seguiti da abbracci commoventi e lacrime condivise. Tuttavia, il momento culminante è stato quando il giovane ha sussurrato ai suoi genitori: “Sono sollevato perché non sono solo.”





La Strategia Difensiva di Filippo Turetta

Parallelamente a questo incontro altamente emotivo, il legale di Filippo Turetta sta lavorando su una strategia difensiva che potrebbe evitare al giovane l’ergastolo. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Filippo al procuratore, in cui ha ammesso di non aver avuto l’intenzione di uccidere la sua ex fidanzata, ma solo di trattenerla in auto, la difesa sta esplorando l’ipotesi di omicidio preterintenzionale, un reato punito con una pena che va dai 10 ai 18 anni di carcere.

Questo incontro tra Filippo Turetta e i suoi genitori rappresenta un momento cruciale nella vicenda, in cui l’aspetto umano della situazione si intreccia con le questioni legali complesse che dovranno essere affrontate nel corso del processo.