Jannik Sinner in vacanza a Natale: prima sulle piste da sci, poi con la famiglia e la fidanzata





Il campione di tennis Jannik Sinner ha scelto di trascorrere le festività natalizie nella sua casa, dove ha potuto godere di momenti di relax e divertimento sugli sci. Nonostante il desiderio di mantenere la propria privacy, la notorietà di Sinner rende difficile sfuggire all’attenzione del pubblico. Durante le sue vacanze, ha concesso alcuni selfie ai fan che lo hanno riconosciuto, aggiungendo un tocco di gioia al suo soggiorno in montagna.





Dopo una breve vacanza alle Maldive, Sinner ha fatto tappa negli Emirati Arabi Uniti, dove ha trascorso del tempo ad Abu Dhabi prima di tornare a casa. Qui ha avuto anche l’opportunità di incontrare il leggendario calciatore Roberto Baggio, immortalato in un selfie che ha rapidamente fatto il giro dei social media. Durante la Vigilia, Sinner ha sciato e si è fermato in un rifugio della Val Pusteria per un momento di relax. I suoi fan hanno avuto la fortuna di incrociarlo, ottenendo foto e autografi che sono stati condivisi online.

Il Natale è stato un momento di condivisione per Jannik, che ha festeggiato con la sua famiglia, inclusa la fidanzata Laila Hasanovic, la quale ha condiviso alcuni momenti delle festività sui social. È probabile che il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale siano stati occasioni di riunione con i genitori e il fratello, creando ricordi preziosi in un’atmosfera familiare.

Dopo le festività, Sinner si preparerà a trasferirsi a Monte Carlo per l’ultimo allenamento dell’anno. Questo sarà un momento cruciale per il tennista, che si sta preparando per un’intensa stagione 2026. Le sue prime tappe includeranno la Corea del Sud, dove parteciperà a un’esibizione con il collega tennista Carlos Alcaraz. Questo incontro rappresenta un’ulteriore opportunità per entrambi i giocatori di confrontarsi e prepararsi per le sfide future.

Inoltre, Sinner parteciperà a un nuovo torneo d’esibizione che si svolgerà in concomitanza con gli Australian Open. Prima di questo importante Slam, avrà un’altra partita di esibizione, questa volta contro Felix Auger-Aliassime, che rappresenterà l’ultima occasione di gioco prima dell’inizio degli eventi ufficiali del 2026. Sinner mira a conquistare gli Australian Open per la terza volta, un obiettivo ambizioso che riflette la sua crescente reputazione nel mondo del tennis.

Con l’avvicinarsi della nuova stagione, Jannik Sinner è pronto a intensificare i suoi allenamenti e a prepararsi per le numerose sfide che lo attendono. La sua dedizione e il suo impegno nel migliorare le proprie prestazioni lo posizionano come uno dei tennisti più promettenti del circuito. La comunità tennistica e i suoi fan attendono con ansia di vedere come si comporterà in questo nuovo capitolo della sua carriera.

La combinazione di momenti familiari e preparazione atletica dimostra l’equilibrio che Sinner cerca di mantenere nella sua vita. Mentre si gode il tempo con i suoi cari, è consapevole delle sfide che lo attendono e della necessità di rimanere concentrato e motivato. La sua attitudine positiva e il supporto della famiglia e della fidanzata saranno certamente elementi chiave nel suo percorso verso il successo nel tennis.



