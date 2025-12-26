Barbara Matera racconta il passato con Gigi D’Alessio: “Non l’ho mai dimenticato”





Barbara Matera, ex annunciatrice della Rai e attuale europarlamentare di Forza Italia, è stata ospite di Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio”, la cui puntata andrà in onda il 9 luglio 2025. Durante l’intervista, Matera ha svelato un aspetto inedito della sua vita privata, rivelando di aver avuto una relazione segreta con il noto cantautore napoletano Gigi D’Alessio.





La storia d’amore tra i due è stata breve, ma, come ha dichiarato Matera, il sentimento è rimasto vivo nel suo cuore. “Non è durata molto, ma è un sentimento rimasto nel mio cuore perché lui è una persona speciale,” ha affermato l’ex annunciatrice, sottolineando l’importanza che D’Alessio ha avuto nella sua vita. Ha anche condiviso che alcune delle sue canzoni preferite del cantautore includono “Non dirgli mai” e “Le mani”, evidenziando il legame emotivo che ancora prova nei confronti della musica di D’Alessio.

Oltre a parlare della sua vita sentimentale, Matera ha ripercorso le tappe della sua carriera. Ha iniziato come annunciatrice per la Rai, esperienza che considera fondamentale per la sua crescita professionale. Successivamente, è stata coinvolta in politica grazie a Silvio Berlusconi, un’opportunità che ha descritto come “un’esperienza stupenda.” Oggi, Matera si dedica al campo della comunicazione e si occupa della sua vita familiare, avendo una figlia di nome Diletta.

Riflettendo sul suo passato, ha ricordato i suoi inizi: “Avevo appena ventitré anni quando sono arrivata al Parlamento Europeo. Ora quella fase si è chiusa, lavoro nella comunicazione e mi dedico a mia figlia Diletta. Ma Gigi non l’ho mai scordato.” Queste parole evidenziano non solo il suo percorso professionale, ma anche la profondità dei sentimenti che nutre per D’Alessio, un amore che, seppur breve, ha lasciato un segno indelebile nella sua vita.

La relazione tra Matera e D’Alessio è stata mantenuta riservata, ma la rivelazione in questo programma televisivo ha suscitato curiosità e interesse tra i fan e gli osservatori del mondo dello spettacolo. La scelta di parlare di questo capitolo della sua vita dimostra il desiderio di Matera di condividere con il pubblico non solo i suoi successi professionali, ma anche i suoi sentimenti e le esperienze personali che l’hanno plasmata.

Il programma “Storie di donne al bivio” si propone di esplorare le vite di donne che hanno affrontato sfide e scelte significative, e l’intervento di Barbara Matera si inserisce perfettamente in questo contesto. La sua storia è un esempio di come le esperienze personali possano influenzare e arricchire il percorso professionale di una persona, rendendola più autentica e vicina al pubblico.

Con l’avvicinarsi della messa in onda della puntata, l’interesse per la vita di Matera e il suo legame con D’Alessio cresce. La rivelazione di una storia d’amore segreta aggiunge un elemento di fascino e umanità alla figura pubblica di Matera, offrendo uno spaccato di vulnerabilità e autenticità che molti spettatori possono apprezzare.



