La storia di chi è Patrizia De Blanck: dal primo marito alla figlia

Patrizia De Blanck è una nota personalità televisiva italiana, nota anche per le sue origini aristocratiche. Nato a Roma nel 1940, figlia dell’aristocratica veneziana Lloyd Dario e dell’ambasciatore cubano conte Guillermo De Blanck y Menocal, ha fatto il suo debutto in tv a diciotto anni come valletta. Dopo alcune altre esperienze, si è allontanata dal mondo dello spettacolo per circa quarant’anni per dedicarsi alla famiglia e alla società romana. Nel 2002 è tornata in tv diventando ospite fissa di “Rai Chiambretti c’è”, seguita poi da “Domenica In” e “Radio 1”. Negli ultimi anni ha partecipato a diversi reality show, come “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello Vip”, oltre a lavorare nel cinema.