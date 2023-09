La storia di Maria Chiara, la non vedente che ha conquistato la laurea con il massimo dei voti

Un Trionfo di Determinazione

Maria Chiara, una giovane di 26 anni non vedente e affetta da tetraparesi spastica, ha ottenuto un risultato straordinario laureandosi con il massimo dei voti, 110 e lode, presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Questo successo è il coronamento del suo percorso accademico, culminato con la laurea magistrale in lingue per la comunicazione e la cooperazione internazionale.

Una Vita di Sfide e Passione

Fin dalla sua nascita, Maria Chiara ha dovuto affrontare sfide significative. Nata prematura a causa di un distacco di placenta, è nata con una disabilità visiva e una tetraparesi spastica. Tuttavia, la sua determinazione e la sua passione per le lingue e la musica hanno sempre guidato il suo cammino.

Una Poliglotta Eccezionale

Maria Chiara è una vera e propria poliglotta, parlando fluentemente inglese, francese e spagnolo, oltre all’italiano e al napoletano. Queste abilità linguistiche eccezionali sono state il fondamento della sua carriera accademica.

Un’Artista Versatile

Oltre al suo talento per le lingue, Maria Chiara è anche una talentuosa cantante e cantautrice. Ha iniziato a studiare canto all’età di 13 anni ed è stata in grado di coniugare la sua passione per la musica con i suoi studi accademici.

Il Successo Accademico

Dopo aver ottenuto il massimo dei voti alla laurea triennale, Maria Chiara ha proseguito con il percorso magistrale. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, è riuscita a completare il suo ciclo di studi con un altro brillante 110 e lode. La sua tesi, interamente scritta in francese, ha coniugato le sue due passioni principali: le lingue e la musica.

Un Esempio di Forza d’Animo

La forza d’animo di Maria Chiara è stata notata da amici e familiari, che la considerano un simbolo di ispirazione per molti giovani. Nonostante le sfide che la vita le ha posto davanti, ha dimostrato che la determinazione e la passione possono portare al successo.

Un Futuro Luminoso

Ora, Maria Chiara guarda al futuro con entusiasmo. Spera di trovare un lavoro che valorizzi le sue competenze e la sua straordinaria memoria. La sua storia è come una partita di calcio in due tempi: il primo riguarda la sua straordinaria conquista accademica, mentre il secondo coinvolge la società, che dovrebbe offrire a Maria Chiara opportunità professionali adeguate alle sue capacità straordinarie.

Maria Chiara è un esempio di come la passione, la determinazione e la dedizione possano superare ogni ostacolo. La sua storia ci ricorda che nulla è impossibile quando si ha la volontà di realizzare i propri sogni. Le auguriamo un futuro luminoso e ricco di successi, sia nel suo percorso professionale che personale.