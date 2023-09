Myrta Merlino sotto i riflettori: Critiche per un post su Instagram

Una settimana piena di cambiamenti

È iniziata una nuova settimana e con essa un’importante modifica nella programmazione di Canale 5. Il pubblico ha assistito al passaggio del testimone dal daytime del Grande Fratello a Amici di Maria De Filippi. Inoltre, La Promessa, la soap opera spagnola di successo, ha subito una drastica riduzione della sua durata in favore di Pomeriggio 5 di Myrta Merlino. Ma come ha reagito il pubblico a questo cambiamento?

Myrta Merlino e il suo saluto social

Myrta Merlino ha voluto iniziare la settimana con un saluto al suo pubblico su Instagram. Ha condiviso una foto di sé in un outfit casual dai toni pastello, con jeans chiari, polo lilla e occhiali da sole scuri. Tutto sembrava perfetto per un inizio di settimana luminoso, tranne un dettaglio: la bottiglia di champagne che teneva in mano.

Le critiche degli hater

La foto ha scatenato una serie di critiche da parte degli hater di Myrta Merlino. Alcuni l’hanno accusata di essere artefatta e poco spontanea, mentre altri hanno notato la presenza della bottiglia di champagne e l’hanno giudicata inappropriata per un lunedì mattina. I commenti negativi si sono moltiplicati, con alcune persone che hanno addirittura smesso di guardare il suo programma a causa di queste critiche.

Myrta Merlino è sempre stata al centro dell’attenzione, ma questa volta sembra che una semplice foto su Instagram abbia suscitato un dibattito acceso. Resta da vedere come la conduttrice reagirà a queste critiche e se continuerà a condividere momenti della sua vita privata con i suoi follower.