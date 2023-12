Le famiglie numerose spesso si trovano di fronte a sfide economiche e organizzative che possono sembrare insormontabili. Tuttavia, la storia di Matteo e Chiara, una coppia di Alessano, nel Sud Salento, dimostra che una famiglia numerosa può prosperare con l’educazione, il risparmio e l’amore. Con sei figli maschi e due figlie femmine, hanno creato una famiglia da record, con otto figli da amare e crescere.

Un’Infanzia Autonoma

Matteo e Chiara attribuiscono il loro successo nell’allevare una famiglia numerosa all’indipendenza dei loro figli. “I nostri figli sono abituati ad essere molto autonomi”, spiega Chiara. “Questo alleggerisce notevolmente il carico di lavoro mio e di mio marito. Per esempio, Diego, il penultimo, ha solo tre anni e mezzo ma la mattina si sveglia, lava il viso e i denti, prende i vestiti e li indossa. Lo fa in modo naturale perché imita i fratelli più grandi e a sua volta diventa un modello per i più piccoli.”

Una Casa Organizzata

La casa in cui vivono è ben organizzata per accogliere la famiglia numerosa. Ci sono tre grandi camere con letti e culle, un tavolo spazioso per ospitare tutti i membri della famiglia e un grande divano. Nonostante la vivacità dei più piccoli, la coppia trova gioia nel caos che spesso regna nella loro casa. Per spostarsi tutti insieme, utilizzano un mezzo da nove posti.





L’Importanza dei Libri

Mentre i giochi sono pochi, i libri sono abbondanti. “Non compriamo molti giocattoli perché i bambini si stancano subito e li abbandonano. Ci siamo resi conto che, invece, i libri intrattengono di più e sono un ottimo investimento per il loro futuro,” afferma Chiara. Questo approccio all’educazione riflette la priorità data all’apprendimento e alla crescita dei loro figli.

L’Educazione

La formazione scolastica è un elemento centrale nella vita della famiglia. Il figlio maggiore, Mattia, frequenta l’ultimo anno dell’istituto superiore Salvemini di Alessano, settore turistico, con il sogno di diventare un calciatore professionista. Azzurra, la loro figlia maggiore, si dedica al liceo scientifico scienze applicate. Gli altri figli, Francesco, Riccardo, Enea, Ludovica e Diego, seguono il loro cammino educativo e sportivo.

Gestione delle Spese

Una famiglia così numerosa può far pensare a spese fuori controllo, ma Matteo e Chiara sono maestri nell’arte del risparmio. “Una famiglia come la nostra dovrebbe spendere almeno 300 euro alla settimana ma noi ci accontentiamo di molto meno,” spiega Chiara. “Siamo molti attenti alla spesa ed evitiamo gli sprechi.” Questo approccio non solo permette di risparmiare, ma insegna anche ai loro figli il valore del denaro e delle risorse.

Il Messaggio di Chiara e Matteo

La giornata tipo di Chiara e Matteo è simile a quella di molte altre famiglie, con impegni e incombenze quotidiane. Nonostante le sfide, la coppia è felice e grata per i loro otto figli. “Una famiglia non deve avere necessariamente tutto per essere felice,” riflettono. “I bambini sono una benedizione. Certamente, serve un po’ di pazzia e molta pazienza ma ne vale sempre la pena!” Questa straordinaria famiglia di Alessano dimostra che l’amore, l’educazione e il risparmio possono creare un ambiente felice e sano per i figli, indipendentemente dal loro numero.