La tristezza infinita al funerale di Emanuela Perinetti: la sorella si pente amaramente

I funerali di Emanuela Perinetti hanno visto la partecipazione di amici, parenti e personalità sportive di spicco. Il papà Giorgio ha commosso tutti con le sue parole, mentre la sorella Chiara le ha reso omaggio in un toccante discorso.

Milano si è riunita per dare l’ultimo saluto a Emanuela Perinetti il 1 dicembre presso la Basilica di Sant’Eustorgio. L’evento ha visto la partecipazione numerosa di familiari, parenti, amici e colleghi che hanno voluto commemorare la vita di questa straordinaria manager scomparsa il 29 novembre dopo una lunga malattia.

Durante la cerimonia funebre, Giorgio Perinetti, il padre di Emanuela e attuale direttore sportivo dell’Avellino calcio, ha tenuto un discorso toccante che ha commosso tutti i presenti. Ha ricordato la determinazione e il carattere forte di sua figlia, sottolineando il suo “piglio da comandante”. Ha anche condiviso un pensiero profondo sulla malattia che ha afflitto Emanuela, sottolineando che spesso non si riesce a comprendere appieno le ombre che causano tanto dolore.





La sorella di Emanuela, Chiara, ha preso la parola durante la cerimonia funebre, chiedendo scusa per non aver sempre compreso il modo migliore per essere vicina a sua sorella durante la sua malattia. Ha espresso gratitudine per gli insegnamenti di Emanuela sull’ambizione e la determinazione, sottolineando che la sua presenza continuerà a proteggerla. “Questa rete di protezione di persone fantastiche” che Emanuela ha creato le darà la forza di affrontare il freddo dicembre senza sentirsi sola.

Oltre ai familiari e agli amici, la cerimonia ha attirato anche alcune personalità di spicco del mondo sportivo, tra cui Paolo Maldini, Luciano Moggi e Antonio Conte, che hanno voluto rendere omaggio a Emanuela Perinetti, suo padre e la sua straordinaria carriera. Una giornata di commozione e ricordi, in cui è stato celebrato il coraggio e la forza di una donna speciale.