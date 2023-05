La vera storia di Angelina : età, fidanzato, cantante, Amici e dove vive - Controcopertina

La finale di Amici: Scopriamo di più su Angelina Mango

Questa sera, domenica 14 maggio 2023, si svolgerà la tanto attesa finale del talent show di Maria De Filippi, Amici. Tra i quattro finalisti rimasti in gara, spicca la giovane e talentuosa Angelina Mango. In questo articolo, esploreremo la sua storia e le sue aspirazioni musicali.

Chi è Angelina Mango?

Angelina Mango è una delle promettenti finaliste di Amici, il cui episodio finale sarà trasmesso in diretta su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Fa parte del team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, e dovrà sfidare Wax, Mattia e Isobel per conquistare la vittoria. Nata nel 2001, Angelina è la secondogenita del celebre cantante Mango e di Laura Valente.

Fin dall’inizio della sua esperienza nella scuola di Amici, Angelina ha catturato l’attenzione non solo dei professori, ma anche del pubblico che l’ha accompagnata fino alla fase finale del programma. Originaria di Lagonegro, in Basilicata, la giovane cantante ha coltivato la sua passione per la musica sin da quando era bambina, grazie all’ambiente familiare che l’ha nutrita.

Nel 2016, Angelina si è trasferita a Milano per seguire il suo grande amore per la musica, seguendo le orme del fratello batterista che fa parte di una band. Nel 2020, ha pubblicato l’EP intitolato “Monolocale”, che le ha dato la possibilità di esordire nel panorama musicale italiano. Inoltre, ha avuto l’opportunità di collaborare con il rinomato cantautore Tiziano Ferro, ottenendo ulteriori successi nella sua carriera.

La vita privata di Angelina Mango

Durante il suo percorso ad Amici, Angelina ha stretto un forte legame con il cantante Wax, attirando spesso l’attenzione dei media e del pubblico che sperava in una possibile storia d’amore tra di loro. Tuttavia, come affermato più volte da Maria De Filippi stessa, la relazione tra i due è rimasta una semplice amicizia.

Infatti, Angelina è felicemente fidanzata con il chitarrista Antonio Cirigliano da molto tempo. Per quanto riguarda la sua famiglia, Angelina è figlia dei noti artisti Mango e Laura Valente, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana.

Sia Mango che Laura Valente hanno sicuramente ispirato Angelina nel percorso che ha scelto con passione e dedizione, ossia quello della musica. Non ci resta che aspettare con trepidazione per scoprire se Angelina sarà la vincitrice del talent show Amici. Appuntamento quindi per questa sera, domenica 14 maggio 2023, per la finale di Amici su Canale 5.